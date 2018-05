ZN bo v Gazo zaradi izraelskega nasilja napotil strokovnjake za vojne zločine

Izrael in ZDA: Svet ZN-a je pristranski

18. maj 2018 ob 15:43,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 18:45

Ženeva,Gaza - MMC RTV SLO

Svet ZN-a za človekove pravice je sprejel resolucijo o napotitvi neodvisne preiskovalne komisije na območje Gaze, ki bo preiskala smrtonosno nasilje izraelske vojske na množičnih palestinskih protestih od 30. marca.

Preiskovalci bodo strokovnjaki za vojne zločine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Svet ZN-a je z 29 glasov za, dvema proti in 14 vzdržanimi sprejel resolucijo, v kateri je pozval k "nujni napotitvi neodvisne, mednarodne preiskovalne komisije, ki bo preučila vse domnevne kršitve in zlorabe mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic", ki so se zgodile med napadi vojske na množične proteste civilistov, ki so se začeli 30. marca.

Proti so glasovale le ZDA in Avstralija. Med državami, ki so se glasovanja vzdržale, je bila tudi Nemčija in več zahodnih držav, med njimi Velika Britanija in Švica, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nemčija, Avstralija in Madžarska so ob tem pojasnile, da resolucije niso mogle podpreti, ker po njihovem mnenju ne naslavlja ustrezno vloge palestinskih oblasti in "nevladnih dejavnikov". Pri tem mislijo na palestinsko gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze in ga Izrael krivi za nasilje izraelske vojske, v katerem je bilo ubitih več kot 100 Palestincev, ranjenih pa več kot 10.000, na tisoče s pravim strelivom.

Slovenija resolucijo podprla

Slovenija je resolucijo podprla. V skupni izjavi z Belgijo in Španijo je izrazila zaskrbljenost nad pretirano uporabo sile izraelskih oblasti ter podprla ustanovitev preiskovalne komisije.

Kot so sporočili na ministrstvu za zunanje zadeve, pa so obenem države obžalovale, da končno besedilo resolucije ne prepoznava pravice Izraela do samoobrambe na primeren način ter dolžnosti palestinskega gibanja Hamasa in drugih organizatorjev protestov v Gazi, da se izogibajo provokacijam in zagotovijo miroljubno naravo shodov.

Izrael: Vojaki, ki so streljali, so delovali zakonito

Izrael je resolucijo že zavrnil in sporočil, da so izraelski vojaki delovali zakonito. V Tel Avivu je dodal, da je omenjeni svet ZN-a spet dokazal pristranskost do Izraela in da v njem prevladujeta hinavščina in absurdnost. "Vedno znova napada edino demokracijo na Bližnjem vzhodu," so zapisali na izraelskem zunanjem ministrstvu.

Komisar: Izrael uporabil pretirano silo

Kot je dejal visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zeid Rad Al Husein, je Izrael proti palestinskim protestnikom v Gazi uporabil "popolnoma nesorazmerno" silo. Samo v ponedeljek so izraelske sile ubile okoli 60 ljudi, več tisoč pa so jih ranile.

Komisar ZN-a je na izrednem zasedanju v Ženevi o stanju v Gazi poudaril "oster kontrast med žrtvami na obeh straneh," ki po njegovih besedah kaže na "popolnoma nesorazmeren odziv" Izraela. Kot je dejal, naj bi bil v ponedeljek lažje ranjen izraelski vojak, na palestinski strani pa je bilo na kraju protestov ubitih 43 ljudi. Še 17 Palestincev je bilo ubitih stran od prizorišča protestov.

Po Al Huseinovih besedah je "malo dokazov izraelskih poskusov minimizirati žrtve". Dejanja Izraela bi lahko "predstavljala namerne uboje, kar je groba kršitev četrte Ženevske konvencije". Gre za mednarodnopravno konvencijo z namenom zaščititi civiliste pod okupacijo, poroča BBC.

Al Husein je še dejal, da podpira poziv k "mednarodni, neodvisni in nepristranski" preiskavi nasilja v Gazi, pri čemer je dodal, da "morajo biti odgovorni za kršitve kaznovani".

Tudi izraelska okupacija se mora končati, je dejal in dodal, "da so lahko Palestinci osvobojeni", konec okupacije pa bi po njegovih besedah osvobodil tudi same Izraelce. "Naj se konča okupacija – nasilje in negotovost bosta v veliki meri izginila," je dejal komisar.

"Ujeti v toksičnem slumu"

Palestinci v Gazi so "praktično ujeti v toksičnem slumu od rojstva do smrti". Kot je opozoril, jim je "odvzeto dostojanstvo, izraelske oblasti so jih dehumanizirale do točke, ko se zdi, da uslužbenci sploh ne verjamejo, da imajo ti moški in ženske pravico, pa tudi razloge, da protestirajo".

Izrael: Kriv je Hamas, ne mi

Medtem je izraelska veleposlanica pri ZN-u Aviva Raz Shechter dejala, da je palestinsko vladajoče islamistično gibanje ljudi namenoma izpostavilo nevarnosti. Po njenih besedah si je ravno Izrael prizadeval izogniti temu, da bi poškodoval palestinske civiliste.

Dodala je, da se je Svet ZN-a za človekove pravice vrnil k "najhujši obliki protiizraelske obsedenosti". Da je Svet ZN-a pristranski, menijo tudi ZDA.

Veliki pohod vrnitve

Protesti v Gazi so potekali pod imenom Veliki pohod vrnitve, in sicer v podporo mednarodnopravni pravici palestinskih beguncev, ki so bili izgnani ob ustanovitvi Izraela leta 1948, do vrnitve na svoje domove znotraj Izraela.

Izrael, ki pravico beguncev do vrnitve zanika, pravi, da so želeli teroristi izkoristiti proteste kot krinko za prečkanje ločitvene črte z Izraelom, kjer naj bi izvajali napade.

Pod več kot polstoletno okupacijo

Izrael je Gazo skupaj z drugimi palestinskimi ozemlji okupiral leta 1967. Leta 2005 je z območja sicer umaknil nekaj tisoč nezakonitih naseljencev in vojsko, a je ohranil popoln nadzor nad ozemljem, zračnim prostorom, mejami in ozemeljskimi vodami Gaze, zaradi česar ZN opozarja, da je palestinsko območje še naprej pod izraelsko okupacijo. Razmere v Gazi so zaradi več kot polstoletne okupacije in izraelsko-egiptovske blokade, ki traja od leta 2007, nevzdržne. Po podatkih ZN-a območje čez le nekaj let ne bo več primerno za življenje.

Na Erdoganovo pobudo protesti proti izraelskemu nasilju

V Carigradu se je na protestnem shodu v podporo Palestincem in proti izraelskemu nasilju, h kateremu je pozval turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, zbralo več tisoč ljudi. Protestniki so vzklikali "ustavite zatiranje, podprite Jeruzalem", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Shoda sta se udeležila tudi palestinski premier Rami Hamdalah in Erdogan.

Erdogan je predlagal današnji vrh islamskih držav, na katerem bodo govorili o streljanju izraelskih sil nad protestniki v Gazi v ponedeljek, ko je bilo ubitih 60 ljudi. Turčija je srečanje sklicala kot predsedujoča Organizaciji islamske konference.

Turčija je po zadnjem izraelskem nasilju v Gazi odrekla gostoljubje izraelskemu veleposlaniku v Ankari Eitanu Naehu. Podobno se je potem odzval Izrael.

B. V.