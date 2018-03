Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nordijske države so tradicionalno na vrhu seznama najsrečnejših držav. Na fotografiji prizor iz Helsinkov. Foto: Reuters Finska je v zadnjem poročilu na vrhu prehitela Norveško. Foto: Reuters Burundi je v krizi že več let. Foto: EPA Dodaj v

ZN: Finska najsrečnejša država na svetu. Slovenija na 51. mestu.

Poročilo meri tudi srečo priseljencev

15. marec 2018 ob 18:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letno poročilo ZN-a o sreči po svetu ugotavlja, da je najsrečnejša država na svetu Finska, ki je z vrha izrinila Norveško. Poročilo meri, kako srečni se počutijo ljudje in zakaj.

Nordijske države (Danska, Finska, Islandija, Švedska, Norveška) se redno uvrščajo med najboljše tri države na tem seznamu, med petimi državami na njegovem dnu pa so države, v katerih divjajo vojne, in države podsaharske Afrike, piše BBC. V zadnjem poročilu se je na zadnje mesto uvrstil Burundi, ki je tam nasledil Srednjeafriško republiko.

Poročilo, ki meri "subjektivno dobro počutje", pripravlja Mreža ZN-a za rešitve za trajnostni razvoj, vsebuje pa tudi podatke o sreči priseljencev v državah gostiteljicah. Finska je na vrhu seznama tudi po tem merilu.

Reuters navaja ameriško učiteljico Brianno Owens, ki živi v Espooju, drugem največjem finskem mestu, ki je dejala, da misli, da je "vse v tej družbi vzpostavljeno z namenom, da so ljudje uspešni." Izpostavila je izobraževalni in transportni sistem v državi.

Na vrhu predvsem evropske države, Slovenija 51.

Na seznamu je sicer 156 držav, pri 117 pa so izmerili tudi srečo priseljencev. Na vrhu so poleg Finske še Norveška, Danska, Islandija in Švica. Sledijo Nizozemska, Kanada, Nova Zelandija, Švedska in Avstralija. Visoko so se uvrstili tudi Izrael, Nemčija, Kostarika, Avstrija in Belgija. ZDA in Velika Britanija se nahajata na 18. in 19. mestu, Slovenija pa je na 51. mestu, pred Romunijo in za Litvo.

Burundi, država na dnu seznama, je v krizi, odkar je predsednik Pierre Nkurunziza leta 2015 napovedal potegovanje za tretji mandat, kar je sprožilo proteste podpornikov opozicije, ki so dejali, da je poteza protiustavna. Med državami na dnu so že Sirija, Jemen, Južni Sudan, Srednjeafriška republika.

Sreča priseljencev in domačinov povezani

Raziskava kaže, da je deset najsrečnejših držav na svetu najboljše rezultate doseglo tudi na področju sreče priseljencev, s čimer poročilo kaže, da je dobro počutje priseljencev povezano s kakovostjo življenja v njihovih novih domovinah.

"Najbolj izstopajoča ugotovitev poročila je izjemna povezanost med srečo priseljencev in lokalnih prebivalcev," je dejal John Helliwell, sourednik poročila in profesor na Univerzi v britanski Kolumbiji. Na Finskem, ki ima okoli 5,5 milijona prebivalcev, je leta 2016 živelo okoli 300.000 tujcev.

Poročilo sicer temelji na preprostem in subjektivnem vprašanju, ki so ga postavili več kot 1.000 ljudem v več kot 150 državah. "Predstavljajte si lestev, na kateri je klin na dnu oštevilčen z 0, klin na vrhu pa z 10. Vrh lestve predstavlja najboljše mogoče življenje za vas, dno pa najslabše mogoče življenje. Na katerem klinu bi rekli, da trenutno stojite vi osebno?" Povprečen rezultat je rezultat posamezne države. Finska je dosegla 7,6, Burundi pa 2,9.

Poročilo pa uporablja tudi statistiko, da razloži, zakaj je ena država srečnejša od druge. Pri tem upošteva dejavnike, ki vključujejo gospodarsko moč, merjeno v bruto družbenem proizvodu na prebivalca, socialno podporo, pričakovano življenjsko dobo, svobodo izbire, velikodušnost in dojet obsega korupcije.

B. V.