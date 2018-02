ZN-ovo poročilo: Pjongjang je Siriji dobavljal opremo za izdelavo kemičnega orožja

Poročilo ZN-a naj bi bilo objavljeno 16. marca

28. februar 2018 ob 08:58

New York - MMC RTV SLO

Severna Koreja je v Sirijo pošiljala opremo, ki bi jo lahko uporabili za izdelavo kemičnega orožja, izsledke strokovnjakov Združenih narodov navajajo ameriški mediji.

Po poročanju CNN-a, ki navaja besede diplomata iz Varnostnega sveta ZN-a, je Severna Koreja v Sirijo poslala ploščice, ki so neobčutljive na kislino (uporabili naj bi jih za gradnjo prostorov, v katerih poteka izdelava kemičnega orožja), ventile in termometre.

V še neobjavljenem poročilu ZN-a je zapisano tudi, da so bili leta 2016 in 2017 v sirskih obratih za izdelavo orožje videni severnokorejski izvedenci za rakete, poroča New York Times. Do novih razkritij prihaja po poročilih, da so sirske vladne sile v nedeljo v napadu v Vzhodni Guti, ki je pod nadzorom upornikov, uporabile klor, kar vlada v Damasku zanika.

Kot poroča Wall Street Journal, je bilo prek kitajske trgovske družbe konec leta 2016 in na začetku leta 2017 v Sirijo poslanih pet ladijskih pošiljk, ki naj bi bile del več deset pošiljk v več letih. BBC poroča o 40 pošiljkah med letoma 2012 in 2017. Sirska vladna agencija Center za znanstvene študije in raziskovanje naj bi Severni Koreji dobavljeno opremo plačala prek več podjetij.

Poročilo naj bi poročanju BBC-ja pripravili strokovnjaki ZN-a, ki ocenjujejo severnokorejsko izpolnjevanje resolucij Združenih narodov. V javno dostopnem poročilu iz septembra 2017 je zapisano, da skupina proučuje poročanja o prepovedanem sodelovanju med Sirijo in Severno Korejo na področju kemičnega, raketnega in konvencionalnega orožja.

Tiskovni predstavnik ZN-a Stephane Dujarric je dejal, da za zdaj še ni jasno, ali bo poročilo, katerega deli so že pricurljali v javnost, tudi v celoti objavljeno. "Mislim, da je sporočilo, ki je doseglo vse, to, da imajo vse države članice dolžnost in odgovornost spoštovati veljavne sankcije." Kot poroča CNN, Združeni narodi o Severni Koreji poročajo dvakrat letno, običajno pa izsledkov ne objavijo javno. Po besedah neimenovanega diplomata pa naj bi najnovejše poročilo šlo v javnost, in sicer 16. marca.

Sirska vlada naj bi strokovnjakom ZN-a sporočila, da so edini Severni Korejci v Siriji športniki in trenerji.

Damask zanika uporabo kemičnega orožja

Sirija je leta 2013 podpisala konvencijo za prepoved proizvodnje in shranjevanja kemičnega orožja, h kateri je pristopila že leta 1997. Od tedaj je bil Damask že večkrat obtožen, da krši prepoved uporabe kemičnega orožja. Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je po preiskavi sklenila, da je bil v napadu na Kan Šejkun v sirski pokrajini Idlib lani aprila, v katerem je umrlo več kot 80 ljudi, uporabljen sarin. ZN-ovi preiskovalci so pozneje sporočili, da so napad izvedle sirske zračne sile. Damask uporabo kemičnega orožja vseskozi zanika.

V zadnjem obdobju naj bi bilo v Siriji izvedenih več napadov s klorom, med njimi tudi v nedeljo v Vzhodni Guti. Kot poroča Reuters, je OPCW začel preiskavo napada. Politični voditelji Francije, ZDA in Velike Britanije so pretekli mesec dejali, da bodo podprli vojaško operacijo proti Damasku, če bo dokazano, da so sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada uporabile kemično orožje.

K. T.