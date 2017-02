ZN: Posilstva, poboji, umori dojenčkov in otrok skupnosti Rohingja

Samo od oktobra je v Bangladeš prebegnilo okoli 70.000 ljudi

4. februar 2017 ob 09:45

Thengar Char - MMC RTV SLO/Reuters

Združeni narodi so mjanmarske varnostne sile obtožili hujših kršitev človekovih pravic, očitajo jim pobijanje otrok, skupinska posilstva in brutalno pretepanje.

Obtožbe je organizacija izrekla na podlagi intervjujev več kot 200 pripadnikov muslimanske manjšine Rohingja, ki so iz Mjanmara pobegnili v Bangladeš. Več kot polovica vprašanih je povedala, da je njihova družina izgubila družinskega člana, med 101 žensko pa jih je 52 povedalo, da so bile posiljene ali žrtve spolnega nasilja, poroča BBC.

Med pretresljivimi pričanji, ki so jih zbrali v poročilu, je tudi zgodba mame, ki so ji ubili petletno hčer, ki je skušala preprečiti njeno posilstvo. Moški je "vzel ven dolg nož in ji prerezal vrat", je povedala mama, poročilo pa navaja tudi primer osemmesečnega otroka, ki so ga ubili, medtem ko je pet pripadnikov varnostnih sil posiljevalo mamo.

Samo od lanskega oktobra, ko je izbruhnilo nasilje nad to skupnostjo v Mjanmaru, je v Bangladeš prebegnilo okoli 70.000 njenih pripadnikov. Pripadniki vojske in policije so po besedah prebežnikov požgali in uničili na stotine domov, šol, trgovin in mošej. Več jih je tudi pričalo, da so policisti in vojaki zažgali več hiš, v katerih so bili ljudje, v drugih primerih pa so prisilili Rohingje, da so vstopili v goreče hiše. Poročajo tudi o številnih primerih hudega pretepanja in posilstev.

Ostre obsodbe krutega ravnanja

Visoki predstavnik za človekove pravice Zeid Raad Al Husein je ostro obsodil ravnanje z muslimansko manjšino. "Krutost, ki so ji izpostavljeni otroci, je nepredstavljiva - kakšno sovraštvo lahko pripravi moškega, da zabode lačnega dojenčka, ki joče? Pozivam mednarodno skupnost, naj se mi pridruži pri pozivanju mjanmarskega vodstva, naj konča takšne vojaške operacije."

Mjanmarska vlada je večkrat zavrnila obtožbe o zatiranju muslimanske manjšine in trdi, da policija in vojska delujeta v skladu z zakonom.

K. T.