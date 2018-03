ZN poziva k preiskavi, potem ko je Izrael v Gazi ubil 17 Palestincev

Izrael območje znotraj Gaze označil za zaprto vojaško območje

31. marec 2018 ob 10:27

New York,Gaza - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so izraelske sile v petek ubile 17 ljudi v Gazi in jih več kot 1.400 ranile, je generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres pozval k neodvisni preiskavi.

Guterres je dejal, da je globoko zaskrbljen zaradi dogajanja v Gazi, in pozval k neodvisni in transparentni preiskavi smrtnih primerov. K zadržanosti, še posebej ukrepov, ki bi ogrozili civiliste, pa je pozval vse vpletene strani.

Petek je bil najsmrtonosnejši dan v izraelsko-palestinskem konfliktu od izraelskega napada na Gazo leta 2014. Po izredni seji je nasilje obsodil tudi Varnostni svet ZN-a. ZN se boji, da se bodo razmere v Gazi v prihodnjih dneh še zaostrile, je opozoril pomočnik generalnega sekretarja za politične zadeve Taye-Brook Zerihoun.

Zerihoun je ob tem pozval Izrael, naj spoštuje svoje zaveze po mednarodnem pravu, in poudaril, da bi morali smrtonosno silo uporabiti samo kot zadnjo možnost. Civilistov, še posebej otrok, ne bi smeli napadati, je dodal.

Palestinski veleposlanik pri ZN-u Rijad Mansur je dejal, da so izraelske sile na območju, kjer je protestiralo več deset tisoč Palestincev, ubile 17 ljudi, med njimi tudi otroke, mlajše od 16 let. Izraelsko posredovanje je označil za "velik pokol nad našim ljudstvom". Mansur je Varnostni svet pozval, naj ukrepa in se resno loti vprašanja zaščite civilnega prebivalstva v Gazi.

Ranjenih več kot 1.400 ljudi

Kot poroča Al Džazira, ki navaja palestinsko ministrstvo za zdravje, so izraelske sile ranile več kot 1.400 ljudi. Uporabile so prave naboje, naboje, prevlečene z gumo in solzivec, ki so ga na protestnike izstreljevale tudi iz brezpilotnih letalnikov. Protestnike so želele pregnati z območja, kjer stoji zid oziroma močno zastražena ograja na meji z Izraelom.

Pred začetkom protestov je izraelska vojska sporočila, da je območje znotraj Gaze vzdolž meje (ne na strani Izraela) označila za "zaprto vojaško območje."

Protesti na več lokacijah blizu meje z Izraelom so potekali na 42. obletnico dogodka leta 1976, ko so izraelske sile ubile šest neoboroženih Palestincev med protestom zoper odločitev izraelske vlade o razlastitvi velikega dela zemlje v palestinski lasti.

Petkovi protesti so potekali pod imenom "Veliki pohod vrnitve", glavna zahteva protestnikov pa je bila pravica do vrnitve palestinskih beguncev iz leta 1948 na svoje domove, ki so zdaj v Izraelu, pogosto le nekaj kilometrov od kraja v Gazi, kjer živijo od izgona oziroma bega ob ustanovitvi Izraela.

Okoli 70 odstotkov od skoraj dveh milijonov prebivalcev Gaze je beguncev oziroma potomcev beguncev, ki so bili pregnani z območij, ki jih je Izrael zasedel v vojni pred 70 leti. Množičnega pregona (okoli 800.000) Palestincev se je prijelo ime nakba oziroma katastrofa.

Okupirano območje

Izrael je Gazo zasedel v vojni leta 1967, judovske naseljence in vojsko pa je z območja umaknil leta 2005, a je ob tem ohranil popoln nadzor nad mejo, zračnim prostorom in ozemeljskimi vodami enklave. Od leta 2007 izvaja strogo zaporo Gaze, zaradi česar so humanitarne razmere na 365 kvadratnih kilometrov velikem območju katastrofalne.

B. V.