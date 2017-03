ZN: Svet se spopada z največjo humanitarno krizo po letu 1945

Spopadi in suša povzročajo katastrofo

11. marec 2017 ob 09:01

New York - MMC RTV SLO

Več kot 20 milijonom prebivalcev Jemna, Somalije, Južnega Sudana in Nigeriji grozi lakota, opozarja vodja človekoljubnih operacij v Združenih narodih Stephen O'Brien.

Da bi se izognili katastrofalnim posledicam, bi do julija potrebovali 4,1 milijarde evrov, predvideva O'Brien. "Smo na kritični točki," je dejal v petkovem nagovoru v Varnostnem svetu ZN-a. "Že na začetku leta se spopadamo z največjo humanitarno krizo od ustanovitve Združenih narodov."

"Več kot 20 milijonov ljudi se v štirih državah spopada s stradanjem in lakoto. Brez skupnih in usklajenih prizadevanj bodo ljudje stradali vse do smrti. Številni pa bodo zboleli in umrli zaradi različnih bolezni," je po poročanju BBC-ja opisal najbolj črn scenarij. Kot je še opozoril O'Brien, bo to pomenilo nadaljnje preseljevanje ljudi, ki bodo v iskanju možnosti za preživetje odšli od doma, kar bo povzročilo še večjo nestabilnost številnih že zdaj nemirnih območij.

Države imajo polna usta neuresničenih obljub o pomoči

Podobno je že pretekli mesec opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je opomnil, da so ZN letos od držav kljub številnim obljubam prejeli le 90 milijonov dolarjev pomoči.

Unicef je že pred tedni posvaril, da bi zaradi lakote lahko letos umrlo 1,4 milijona otrok. Najbolj je ogrožen od državljanske vojne razdejan Jemen, v katerem pomanjkanje hrane ogroža 14,1 milijona ljudi. V Južnem Sudanu je ogroženih 4,9 milijona ljudi, v Somaliji 2,9 milijona in v Nigeriji 1,8 milijona ljudi.

Združeni narodi ugotavljajo, da okoli 19 milijonov Jemencev, kar je okoli dve tretjini vseh prebivalcev, potrebuje vsaj eno obliko dobrodelne pomoči. V državi, ki je v primežu državljanske vojne že več kot dve leti, je nedohranjenih okoli 462.000 otrok; število otrok, ki trpijo zaradi nedohranjenosti, se je od leta 2014 povečalo za 200 odstotkov. Podatki kažejo, da naj bi zaradi različnih bolezni, ki se jih da preprečiti oz. zdraviti, vsakih deset minut umrl en otrok.

Glavni vzrok za hudo pomanjkanje hrane v Južnem Sudanu je vojna, država je namreč od leta 2013 v vojni, ki je od doma pregnala več kot tri milijone ljudi, država pa se spopada še s hudo sušo in hiperinflacijo cen. V delih države so Združeni narodi pred slabimi tremi tedni razglasili stanje lakote, kar je prvič v zadnjih šestih letih. Po podatkih ZN-a v Južnem Sudanu lakota grozi 100.000 ljudem, še nadaljnji milijon jih je na robu lakote, 4,9 milijona ljudi, to je okoli 40 odstotkov vseh prebivalcev, pa nujno potrebuje zaloge hrane.

Razmere so kritične tudi v Nigeriji, predvsem na severovzhodu države. Po podatkih ZN-a je tam "najhujša kriza na celini", grozljivo stanje pa se je razkrilo šele po pregonu ekstremistične skupine Boko Harama s tega območja. Pripadniki Boko Harama so ubili približno 15.000 ljudi, več kot dva milijona prebivalcev pa pregnali z njihovih domov. Decembra so Združeni narodi ugotavljali, da 75.000 otrokom grozi, da se bodo izstradali do smrti, približno 7,1 milijona Nigerijcev in prebivalcev ob Čadskem jezeru pa resno ogroža negotovost z dobavo prehrane.

Kdaj razglasijo lakoto?

Nazadnje so Združeni narodi lakoto razglasili na jugu Somalije leta 2011, ko je umrlo 260.000 ljudi. Združeni narodi stanje lakote razglasijo, kadar so izpolnjeni določeni pogoji: kadar ljudje umirajo zaradi lakote (ko zaradi lakote umreta več kot dva človeka na dan na 10.000 prebivalcev), kadar ima najmanj petina gospodinjstev na določenem območju izjemno nizke zaloge hrane in kadar stopnja akutne nedohranjenosti preseže 30 odstotkov.

Humanitarne organizacije se bojijo, da je zdajšnje stanje šele začetek tragedij: zaradi pomanjkanja vode, kar gre delno pripisati učinkom El Ninja, je umrlo na tisoče živali, suša pa pušča uničujoče posledice tudi v kmetijstvu.

K. T.