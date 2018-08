ZN: V Iraku in Siriji še od 20.000 do 30.000 borcev Islamske države

Prihodi tujcev so se upočasnili

14. avgust 2018 ob 08:45

New York - MMC RTV SLO

V Iraku in Siriji ostaja od 20.000 do 30.000 borcev Islamske države (IS), prihodi tujcev, ki se želijo boriti na strani te skrajne organizacije, pa so se upočasnili, piše v poročilu Združenih narodov.

Iz poročila tudi sledi, da je po velikih izgubah IS-ja večji del vodstva organizacije zatočišče našel v Afganistanu ter da je poleg tega med 3.000 in 4.000 borci IS-ja ostalo tudi v Libiji.

"Največji delež IS-jevih borcev se zadržuje v Iraku in Siriji. Gre za okoli 20.000–30.000 borcev, ki so približno v enakem številu razporejeni v omenjenih državah. Med njimi je še vedno nezanemarljivo število – nekaj tisoč – aktivnih tujih terorističnih borcev," so opazovalci ZN-a zapisali v poročilu, ki ga Varnostnemu svetu Združenih narodov predajo vsakih šest mesecev.

Osvajali mesto za mestom

Prvotni cilj Islamske države je bilo oblikovanje kalifata na območju Iraka, Sirije in sosednjih držav. Na začetku leta 2014 je ta skrajna organizacija zavzela sirsko mesto Raka in ga razglasila za svojo prestolnico. Nekaj mesecev pozneje so osvojili še iraško mesto Mosul, kjer je junija leta 2014 njihov voditelj Abu Bakr Al-Bagdadi razglasil kalifat. IS je bil takrat v zagonu, po vrsti je v naslednjem letu prevzel nadzor nad večino vzhodne Sirije in približno tretjino iraškega ozemlja.

Koalicija njihov pohod ustavila

Da bi zaustavili njihov pohod, je bila leta 2015 oblikovana mednarodna koalicija 77 držav, ki je imela le en cilj: razpustitev in končni poraz IS-ja. To je mednarodni skupnosti lani tudi uspelo, saj je bila do leta 2017 Islamska država na najpomembnejših območjih poražena in pregnana iz velikih mest. Danes so borci IS-ja omejeni na majhne predele v Siriji, čeprav so pri ZN-u v nedavnem poročilu zapisali, da skupina v vzhodni Siriji kaže "velik odpor". "V Siriji je Islamska država še vedno zmožna izvesti večji napad. V Iraku ne nadzoruje v celoti nobenega območja, a ostaja dejavna prek spečih celic in agentov, ki se skrivajo v puščavi," so še zapisali.

Pritok tujih borcev v vrste IS-ja ostaja "nižji od pričakovanj". Večina tujcev se zdaj odpravlja v Afganistan, kjer je od 3.500 do 4.500 tujcev. V Jemnu ima IS le okoli 250 do 300 članov, medtem ko se jih za Al Kaido bori okoli 7.000. V Sahelu je IS najdejavnejši na meji med Malijem in Nigrom.

IS ima težave tudi s financiranjem, saj poročilo ocenjuje, da ima "le še nekaj sto milijonov dolarjev" sredstev. Še vedno največ denarja prihaja na njegov račun od prodaje nafte.

A. P. J.