ZN: V Jemnu najhujši izbruh kolere na svetu

Sedem milijonov ljudi na robu lakote

25. junij 2017 ob 09:12

Sana - MMC RTV SLO

Združeni narodi opozarjajo, da se Jemen sooča s hujšim izbruhom kolere kot kjer koli drugje po svetu. Sumov glede primerov te bolezni je več kot 200.000, do zdaj pa je umrlo več kot 1.300 ljudi.

Med mrtvimi je četrtina otrok, število smrtnih primerov pa naj bi se še povečalo. Agenciji ZN-a, Unicef in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), sporočata, da delata vse, kar lahko, da zaustavita širjenje bolezni v državi, kjer že dve leti divja vojna.



"Gre za najhujši izbruh kolere na svetu," sporočata agenciji. "V le dveh mesecih se je kolera razširila na skoraj vsako provinco države, v kateri divja vojna". Po ocenah zaznajo vsak dan 5.000 novih primerov.

Po dveh letih vojne med vladnimi silami, ki jih podpira koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, in hutijevskimi uporniki, jemenski zdravstveni, vodovodni in kanalizacijski sistemi propadajo, poroča BBC. Uporniki nadzirajo velik del države, vključno z glavnim mestom Sano.

Pomanjkanje hrane

Bolnišnice v državi so prenatrpane, zaradi hudega pomanjkanja hrane pa je prišlo do podhranitve, zaradi česar so prebivalci Jemna, še posebej otroci, še bolj izpostavljeni koleri. Zaradi vojne v Jemnu skoraj 19 od 28 milijonov prebivalcev potrebuje humanitarno pomoč. Skoraj sedem milijonov ljudi je na robu lakote.

ZN je sporočil, da je po državi razposlal ekipe, ki hodijo od hiše do hiše in ljudem pojasnjujejo, da se lahko zaščitijo s prečiščevanjem in shranjevanjem pitne vode. Čiste vode pa je v državi malo.

Kolera je črevesna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz vrst vibrionov v hrani ali vodi. Večina okuženih bo imela blage simptome ali pa jih niti ne bo imela, v hujših primerih pa lahko bolezen brez zdravljena v nekaj urah povzroči smrt.

B. V.