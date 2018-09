ZN: V Libiji dosežen dogovor o ustavitvi spopadov milic

Država v kaosu od leta 2011

5. september 2018 ob 09:24

Tripoli - MMC RTV SLO, STA

Kot je sporočila misija Združenih narodov v Libiji (Unsmil), so v Tripolisu dosegli dogovor o prekinitvi smrtonosnih spopadov, ki mesto ponovno pretresajo od prejšnjega tedna.

"Pod pokroviteljstvom odposlanca ZN-a Gasana Salameja je bil danes dosežen in podpisan dogovor za končanje vseh sovražnosti, zaščito civilistov, zavarovanje javne in zasebne lastnine in o odprtju letališča Mitiga v Tripolisu," so v torek sporočili iz Unsmila.

Reuters poroča, da so bili na fotografijah, ki jih je objavil Unsmil, vidni poveljniki nekaterih, ne pa vseh oboroženih skupin.

Ni jasno, kako bo premirje uveljavljeno, saj so milice v preteklosti že ignorirale podobne pozive vlade s podporo ZN-a, ka pa je večinoma brez moči. Že prejšnji teden je bilo doseženo premirje, ki pa se ni obdržalo.

Milijonski Tripolis v kaosu

Milijonski Tripolis je vse od strmoglavljenja dolgoletnega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 središče spopadov med različnimi oboroženimi skupinami, ki si prizadevajo utrditi svoj vpliv. Samo v zadnjih dneh je bilo po podatkih libijskega ministrstva za zdravje v spopadih med milicami ubitih več deset ljudi, več kot sto je bilo ranjenih, razseljenih pa več tisoč ljudi.

V Libiji ni policije ali delujoče države, ki bi ohranjala mir. Oblast imajo tako oborožene skupine, ki se med seboj spopadajo in sklepajo zavezništva. Na vzhodu Libije medtem deluje vzporedna oblast.

Do zadnjih spopadov je prišlo, ker so oborožene skupine zunaj Tripolisa nasprotovale kartelu štirih "super milic", ki nadzirajo dostop do državnih sredstev in tuje valute.

