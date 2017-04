ZN v preiskavo domnevnega napada s kemičnim orožjem v Siriji

Sirska vlada je večkrat zanikala uporabo kemičnega orožja

4. april 2017 ob 12:22,

zadnji poseg: 4. april 2017 ob 21:10

Kan Šejkun - MMC RTV SLO/STA

Komisija ZN-a za preiskave v Siriji je začela preiskovanje domnevnega kemičnega napada na sirsko mesto Kan Šejkun, v katerem je bilo ubitih najmanj 58 ljudi, 160 pa je bilo ranjenih.

Mesto Kan Šejkun v osrednji sirski pokrajini Idlib je pod nadzorom upornikov, ki se borijo proti vladnim silam predsednika Bašarja Al Asada.

Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji, je sporočil, da je večina žrtev napada umrla zaradi plina, več deset ljudi je imelo težave z dihanjem. Med žrtvami so v glavnem civilisti.

Domneve, da je sirski režim ubil več deset civilistov v kemičnem napadu v bližini mesta Kan Šejkun, so napačne, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal visoki neimenovani predstavnik sirskega režima. "To so napačne obtožbe," je dejal vir in dodal, da opozicijske sile skušajo "doseči v medijih to, kar jim ne uspe na tleh".

Ruska vojska je tudi sporočila, da njena letala niso izvedla nobenega napada v bližini mesta Kan Šejkun.

Z vodo zalivali ranjence

Observatorij, ki se sklicuje na zdravstvene vire v kraju, navaja, da so prizadeti v napadu izgubljali zavest, bruhali in se penili. Na fotografijah, ki so jih na spletu objavili aktivisti, je videti prostovoljce reševalne skupine Bele čelade, kako z vodo zalivajo ranjence. Videti je tudi najmanj dva moška s peno na ustih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V observatoriju za zdaj ne vedo, za kakšno snov gre, prav tako še ni jasno, ali so napad izvedla sirska vladna ali ruska letala. Rusija namreč z zračnimi silami podpira sirskega predsednika Bašarja Al Asada. BBC poroča, da je sirska vlada že večkrat zanikala uporabo kemičnega orožja.

Mednarodna javnost je napad ostro obsodila. Nekaj ur po pokolu so letala znova napadla mesto. Eden izmed izstrelkov je zadel bolnišnico, v kateri so zdravili žrtve napada s plinom.

"Poročila, ki predpostavljajo, da je bil to napad s kemičnim orožjem, so zelo skrb vzbujajoča. Komisija trenutno preiskuje okoliščine napade in domnevno uporabo kemičnega orožja," so sporočili iz ZN-a.

Francija in Velika Britanija sta zaradi napada že zahtevali sklic nujne seje Varnostnega sveta ZN-a. Diplomati se bodo na izredni seji sešli predvidoma v sredo.

Sirska opozicijska Nacionalna koalicija je za napad obtožila predsednikov režim in tudi sama pozvala VS ZN-a, naj se zaradi dogodka sestane na nujni seji. "Če tega ne bo naredil, bo to mogoče razumeti kot sporočilo z blagoslovom režimu za njegova dejanja," je koalicija zapisala v sporočilu.

Pokrajina Idlib je pretežno pod nadzorom zavezništva uporniških sil, med katerimi je tudi Fronta Fateh al Šam, ki je povezana z Al Kaido. Območje je pogosto tarča zračnih napadov vladnih sil in ruskih letal kot tudi koalicije pod vodstvom ZDA proti samooklicani Islamski državi.

Novo iskanje miru za Sirijo

V Bruslju se začenja dvodnevna konferenca o prihodnosti Sirije in regije, udeležili pa se je bodo predstavniki več kot sedemdesetih držav in organizacij.

Osrednji del konference bo v sredo, ko bodo udeleženci razpravljali o humanitarni pomoči Siriji in regiji, podpori pogajanjem o politični tranziciji, ki potekajo v Ženevi pod okriljem ZN-a, in obdobju po koncu vojne. Evropski diplomati izpostavljajo, da bo to največja mednarodna konferenca o Siriji v tem letu.

B. V., G. V.