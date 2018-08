ZN vse strani v Jemnu sumi vojnih zločinov

Na tisoče smrtnih žrtev

28. avgust 2018 ob 16:20

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Preiskovalci ZN-a so sporočili, da so v Jemnu vse v konflikt vpletene strani verjetno zagrešile vojne zločine, v poročilu pa navajajo vsakodnevne letalske napade, razširjeno spolno nasilje in novačenje otrok za vojake.

Skupina preiskovalcev, ki jo je septembra lani ustanovil Svet ZN-a za človekove pravice, je v svojem prvem poročilu zapisala, da imajo utemeljene razloge za prepričanje, da so vse strani v oboroženem konfliktu v Jemnu zagrešile večje število kršitev mednarodnega humanitarnega prava. V več primerih teh kršitev bi lahko šlo za vojne zločine, storilcev pa je veliko.

Poročilo navaja, da mora o tem, ali so bili v Jemnu dejansko zagrešeni vojni zločini, odločiti neodvisno sodišče, pri čemer predlaga tudi dodatne preiskave tamkajšnjega dogajanja.

Od marca leta 2015, ko je v konfliktu v Jemnu koalicija pod vodstvom Savdske Arabije na strani vlade začela posredovati proti uporniškim hutijevcem, je umrlo skoraj 10.000 ljudi.

Že pred izbruhom konflikta je bil Jemen ena najrevnejših arabskih držav, ki je po večletnih spopadih zdaj še v hujši humanitarni krizi.

Brezbrižnost do civilnih žrtev

Kot je poudaril vodja skupine preiskovalcev Kamal Džendubi, skoraj ni dokazov, da bi si katera koli stran v konfliktu prizadevala zmanjšati število civilnih žrtev.

Poročilo navaja, da so veliko žrtev med civilisti zahtevali zračni napadi koalicije, ki je med drugim napadala stanovanjska naselja, tržnice, pogrebne sprevode, poroke, zapore, plovila in zdravstvene ustanove. Ob tem strokovnjaki izražajo zaskrbljenost, ker v številnih primerih v bližini napadov ni bilo očitnih vojaških ciljev.

Poročilo zajema obdobje med septembrom 2014 in junijem letos, med drugim pa navaja, da so po informacijah preiskovalcev tako jemenska vlada, sile s podporo koalicije kot uporniški hutijevci v svoje vrste novačili otroke, ki so dejavno sodelovali v spopadih.

"V večini primerov so bili otroci stari od 11 do 17 let, obstajajo pa tudi pričevanja o novačenju osemletnikov," še piše v poročilu.

Preiskovalci še navajajo, da je koalicija pod vodstvom Savdske Arabije mednarodno humanitarno pravo kršila tudi z zaporo jemenskih pristanišč in zračnega prostora.

G. V.