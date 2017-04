Znani voditelj spet na udaru – tokrat je hvalil ameriško "lepoto" napada na Sirijo

Briana Williamsa leta 2015 po incidentu "Irak" premestili na MSNBC

9. april 2017 ob 09:26

Voditelj ameriške TV-mreže MSNBC Brian Williams se je znova znašel na udaru kritik - tokrat zaradi svoje očaranosti nad "prelepimi posnetki" ameriškega raketnega napada na vojaško oporišče v Siriji.

ZDA so na izvršni ukaz Donalda Trumpa oporišče sirskih zračnih sil napadle v četrtek ponoči kot odgovor na incident s kemičnim orožjem, za katerega Zahod krivi režim sirskega predsednika Bašarja al Asada.

Video, ki ga je ob napadu objavila vojska, kaže izstrelitev manevrirnih raket tomahawk z ameriških letalonosilk, zasidranih v Sredozemskem morju.



Williams je v času napada vodil informativno oddajo The 11th Hour in ni mogel skriti svojega navdušenja nad videnim.

"Ob teh prelepih nočnih posnetkih me zamika, da bi citiral pesem Leonarda Cohena in njegov verz, kako ga vodi lepota našega orožja," (gre za pesem First We Take Manhattan, op. a.) je dejal, preden je še enkrat dahnil, kako gre za "krasne posnetke strah zbujajočega orožja". Ob tem morda velja poudariti, da MSNBC velja za liberalnejši medij, eden tistih, ki ga Trump odpravlja kot "medij lažnih novic".

Ni trajalo dolgo, da se je na 57-letnega voditelja, enega bolj znanih obrazov ameriške televizije, vsul plaz kritik na družbenem omrežju.

"Brian Williams je izstrelitev raket označil za prekrasno. Ljudje so mrtvi. To ni ognjemet za 4. julij, butelj," je zapisal eden od uporabnikov. Drugi pa samo: "Zakaj Brianu Williamsu še pustijo pred kamere?" Morda še najbolj zgovoren pa je naslov članka v USA Today: "Kaj za vraga je Brianu Williamsu rojilo po glavi?!"

Dolga zgodovina spodrsljajev

To ni prvič, da se je Williamsu, sicer očetu igralke Allison Williams (Marnie iz serije Punce), pred kamerami "zareklo". Dolgoletni novinar NBC-ja je bil iz svoje matične televizije leta 2015 odpuščen, potem ko si je gladko izmislil, da je bil leta 2003, v prvih dneh iraške vojne, na ameriškem vojaškem helikopterju, ko je tega zadela raketa. V resnici je raketa zadela povsem drug helikopter, ki je moral zasilno pristati, medtem ko tistemu z Williamsom ni bilo nič hudega.

Williams se je pozneje za svoje izjave opravičil, a ni pomagalo. Mediji pa so vzeli pod drobnogled novinarjeva pretekla poročila in odkrili, da je resnico napihnil tudi med poročanjem o orkanu Katrina, ko si je izmislil, da je bil priča samomoru enega od obupanih prebivalcev New Orleansa in da je videl trupla, ki jih je odnašalo pod njegovim hotelom. Poleg tega tudi, ko je izjavil, da je v Bagdad letel s posebno enoto Tjulnjev – ki pa novinarjev na svoje misije sploh ne jemlje.

Zaradi vseh kontroverznosti je bil Williams suspendiran z oddaje NBC Nightly News, ki jo je vodil od leta 2004, nato pa z mesta voditelja tudi dokončno razrešen. Vseeno pa to ni pokopalo njegove kariere, saj so ga zgolj premestili v NBC-jevo podružnico MSNBC.

