Žrtev spolnih zlorab: Papež priznal, da je bil del problema

Papež priznal napake v svojem ravnanju

3. maj 2018 ob 08:08

Santiago - MMC RTV SLO, Reuters

Papež Frančišek se je čilskim žrtvam spolnih zlorab duhovnikov opravičil za zavračanje obtožb, da so škofi prikrivali zlorabe, in jim dejal, da je bil del problema, je v sredo dejala ena izmed žrtev.

Trije moški, ki so bili žrtve najzloglasnejšega čilskega pedofila, katoliškega duhovnika Fernanda Karadime, so po štirih dneh zasebnih srečanj s papežem Frančiškom tega pozvali, naj ukrepa proti več čilskim škofom.

"Skoraj 10 let smo bili obravnavani kot sovražniki, ker se borimo proti spolnim zlorabam in prikrivanju v Cerkvi," so dejali Juan Carlos Cruz, James Hamilton in José Andrés Murillo, ki so bili papeževi gosti v njegovi rezidenci.

Dejali so, da je bil papež v pogovorih z njimi zelo pozoren, dojemljiv in poln empatije, poroča Reuters. "Dejal je 'bil sem del problema, jaz sem to povzročil in opravičujem se vam'," je za papeža dejal Cruz in dodal, da meni, da je bil Frančišek iskren.

Papež priznal "hude napake"

Prejšnji mesec je papež v pismu čilskim škofom priznal, da je naredil "hude napake" pri obravnavanju spolnih zlorab v Čilu. Sporočil je, da ga je sram zaradi tega, kar se je zgodilo.

Papeževo pismo je sledilo vatikanski preiskavi škofa Juana Barrosa, ki ga je papež imenoval leta 2015 kljub obtožbam, da je prikrival spolne zlorabe mladoletnikov, ki jih je zakrivil njegov mentor Karadima. Barros je sicer dejal, da ni vedel, da je bilo kaj narobe.

Papež je nadškofu Charlesu Scicluni z Malte naročil, naj izvede preiskavo spolnih zlorab v Čilu. Scicluna je napisal 2.300 strani dolgo poročilo, zaradi katerega je papež škofe poklical na srečanje v Vatikan. Scicluna je najbolj izkušen preiskovalec spolnih zlorab v Vatikanu, poroča Reuters.

Poziv k ukrepanju

Tri omenjene žrtve spolnih zlorab so dejale, da mora zdaj papež ukrepati zoper Barrosa in druge škofe, ki so po njihovih besedah prikrivali Karadimove zlorabe. Hamilton je škofe, ki so prikrivali zlorabe, označil za "kriminalce", ki bi morali biti v zaporu.

Leta 2011 je vatikanska preiskava ugotovila, da je Karadima spolno zlorabljal dečke v Santiagu v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja. Zaradi zastaranja pa ni bil nikoli kaznovan.

Karadima, ki je star 87 let in živi v domu za ostarele v Čilu, je vedno zanikal obtožbe na svoj račun.

B. V.