Žrtev viharja na Filipinih že najmanj 200, poročajo tudi o hudem požaru

Ljudje so najverjetneje umrli zaradi vročine in dima

24. december 2017 ob 10:59

Manila,Davao - MMC RTV SLO, STA

Število smrtnih žrtev tropskega viharja Tembin na Filipinih je naraslo že na najmanj 200, z juga države pa poročajo še o eni katastrofi. V požaru v mestu Davao je najverjetneje umrlo 37 ljudi.

Vihar Tembin je južni filipinski arhipelag Mindanao dosegel v petek. Sunki vetra so dosegali hitrosti tudi do 145 kilometrov na uro. Približno 75.000 ljudi je moralo zapustiti domove, več kot 40.000 jih je v zasilnih bivališčih. Vihar je prinesel obilne padavine, ki so povzročile hudourniške poplave in sprožile več zemeljskih plazov. Več vasi je odrezanih od sveta, nekaj jih je dobesedno izbrisalo z obličja zemlje.

Do zdaj so našteli že najmanj 200 smrtnih žrtev, več kot 140 ljudi pogrešajo. Tembin se je nad Filipini razbesnel le teden dni po tropskem viharju Kai-Tak, zaradi katerega je v osrednjem delu države umrlo 54 ljudi, več kot 30 ljudi pa je še vedno pogrešanih. Filipini se pogosto znajdejo na poti velikih tropskih viharjev. Najhujši je bil tajfun Haijan, ki je novembra 2013 v osrednjem delu države zahteval 7.350 smrtnih žrtev.

V požaru po predvidevanjih umrlo 37 ljudi

Z juga Filipinov pa poročajo o novi tragediji. V mestu Davao, okoli tisoč kilometrov južno od glavnega mesta Manila, je v soboto izbruhnil požar v nekem nakupovalnem središču, v katerem je po navedbah lokalnih oblasti skoraj zagotovo umrlo 37 ljudi. Do zdaj so našli samo eno truplo, 36 ljudi pa uradno pogrešajo, a upanja, da so preživeli, ni.

To je sorodnikom pogrešanih potrdil tudi filipinski predsednik Rodrigo Duterte, ki je ponoči obiskal prizorišče požara. Kot je pojasnila županja mesta Sara Duterte, so gasilci ugotovili, da so vsi, ki so ostali ujeti v zgradbi, zagotovo mrtvi, saj takšne vročine in količine dima ni mogel preživeti nihče. Med mrtvimi so uslužbenci klicnega centra ameriške multinacionalke SSI, ki je bil v nakupovalnem središču, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

B. V.