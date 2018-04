Zuckerbergove medle obljube o večji zaščiti podatkov uporabnikov

Ustanovitelj Facebooka pričal v kongresu

11. april 2018 ob 20:19

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ustanovitelj družabnega medija Facebook Mark Zuckerberg je pred člani predstavniškega doma ameriškega kongresa še enkrat ponovil obljube o večji zaščiti podatkov uporabnikov, kar jih je izrekel že v torek v senatu, a ni podal nobenega konkretnega predloga v tej smeri.

Zuckerberg je bil v torek in danes retorično ustrežljiv in se je deloma posipal s pepelom zaradi zlorabe podatkov 87 milijonov uporabnikov, ki jo je zagrešilo podjetje Cambridge Analytica, senatorji in kongresniki pa so izkoristili svojo priložnost, da se pred kamerami pokažejo kot odločni zaščitniki pravic potrošnikov oziroma volivcev.

Vprašanje ostaja, ali bo kongres sploh sposoben sprejeti kakšno zakonodajo, kajti trenutno imajo v njem večino republikanci, ki pa so bolj kot potrošniku naklonjena pravicam podjetij. Republikanski člani kongresa so zaslišanje Zuckerebrga tudi izkoristili za delitev krivde in so poudarili, da so Facebook v podobne namene kot Cambridge Analytica za republikance oz. Donalda Trumpa izkoriščali tudi demokrati.

Potrošniki v ZDA slabše zaščiteni

Pravice potrošnikov do zasebnosti so v ZDA veliko slabše zaščitene kot v Evropi, čeprav nekateri kongresniki zdaj ugotavljajo, da bi morda lahko vsaj primeru Facebooka sledili evropskemu zgledu. Zuckerberg je pretekli teden obljubil, da načrtujejo enake zaščite uporabnikov po vsem svetu, kot od podjetja zahteva nov evropski zakon, ki bo začel veljati maja. To obljubo je ponovil tudi danes.

Za zdaj Facebook še ne dela v skladu z novim evropskim zakonom, ki zahteva samodejno zaščito podatkov, kar pomeni, da mora Facebook izklopiti številne namestitve zasebnosti in oglasov, ki so trenutno na voljo vsem, tako oglaševalcev kot posameznikom, podjetjem in drugim. Po evropskem zakonu bi morala biti zasebnost zaščitena, dokler uporabnik posebej ne dovoli, da je na voljo vsem. Trenutna praksa Facebooka je, da so informacije dostopne, če jih uporabnik ne blokira sam.

"Izklop" pomeni manj denarja

Za Facebook "izklop" pomeni manj denarja in Zuckerberg je dejal, da bodo ravnali odvisno od zakonodaje v posameznih državah. Zagotovil je le, da bodo imeli vsi uporabniki možnost "izklopa", ki bo vidna na spletni strani uporabnika. Evropska zakonodaja zahteva tudi, da imajo uporabniki pravico do vpogleda v informacije, ki jih ima Facebook o njih. Zuckerberg meni, da je to uporabnikom že omogočeno, kar v tem trenutku še ne drži.

Dejal je tudi, da je tudi sam med 87 milijoni uporabnikov svojega medija, katerih podatke je neustrezno pridobila in uporabljala Cambridge Analytica, kar mu pri kongresnikih ni zagotovilo nič več naklonjenosti. Članom odbora za energijo in trgovino je zagotavljal, da ima vsak uporabnik dovolj nadzora nad lastnimi informacijami na Facebooku, kar se seveda ne sklada s priznanjem, da so zlorabili tudi njegove podatke.

"Kako ima lahko potrošnik dovolj nadzora nad podatki, če jih nima niti Facebook?" je Zuckerberga vprašal demokrat iz New Jerseyja Frank Pallone, odgovora pa ni dobil.

Dvig delnic Facebooka

Torkovo zaslišanje je bilo za Facebook ugodno, ker so se delnice podjetja podražile in Zuckerberg si je z nastopom povečal premoženja za nekaj milijard dolarjev, čeprav ni nadomestil izgube, ki so se nakopičile od izbruha afere.

Glavno vprašanje, ki je v ozadju medijskega cirkusa z Zuckerbergom in njegovimi odvetniki pred kongresom, je vprašanje regulacije. Zakonodajo o tem, da morajo potrošniki izrecno dovoliti, da se njihove informacije delijo, so že vložili trije ameriški senatorji. Podobno napovedujejo tudi člani predstavniškega doma.

Zuckerberg je priznal, da je nekaj dodatnih regulacij v tem trenutku neizogibno dejstvo, a opozoril, da ne bi smeli pretiravati. Dodatne regulacije naj bi namreč lahko celo povečale moč velikih, kot je Facebook, in škodile novim, zagonskim podjetjem.

K. S.