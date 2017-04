Župan Umaga: Sistematični nadzor na mejah bo škodil ljudem in gospodarstvu

Svarilo glede težav za turizem

8. april 2017 ob 13:10

Umag - MMC RTV SLO/STA

Sistematični nadzor na mejah bo po mnenju župana Umaga Vilija Bassaneseja močno škodil prebivalcem Umaga, celotni Istarski županiji in gospodarstvu. Hrvaško vlado je pozval, naj reši težave.

Če vlada ne bo čim prej rešila težav, ki so se pokazale že ob uvedbi nadzora v petek, bo posledice čutila cela država, je v pismu vladi sporočil Bassanese. Župan je izrazil zaskrbljenost zaradi posledic takšnih ukrepov. Nadzor bo po njegovih besedah najbolj občutilo hrvaško gospodarstvo, ki je v veliki meri odvisno od turističnega prometa. Če vlada ne bo hitro rešila težav, "bodo posledice čutili vsi, prvi kazalnik pa bodo že prihajajoči velikonočni prazniki".



"Zavedamo se, da je dvig ravni varnostnih ukrepov potreben, ne moremo pa se otresti občutka, da Hrvaška kot polnopravna članica EU-ja in pomembna turistična destinacija ni analizirala posledic takšnih ukrepov ter namesto njih uvedla alternativne možnosti, s katerimi bi ob nemotenem pretoku ljudi obdržali varnost," je zapisal Bassanese.

Župan Umaga še pravi, da bosta poostren nadzor in večurno čakanje na mejah odvrnila turiste, ki na Hrvaško potujejo z osebnimi vozili. Ti gosti so v poletni sezoni najštevilčnejši.

Negativni učinki tudi onkraj turizma

Negativni učinki se bodo po mnenju župana odrazili tudi na preostalih sektorjih, ne samo turističnem. Poudaril je prevoznike, pa tudi učence in študente, ki dnevno potujejo v Italijo ali Slovenijo.

V pismu je Bassanese pozval, naj hrvaška vlada in pristojna ministrstva v čim krajšem času rešijo težavo, pri čemer je zahteval aktivno podporo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića.

Sistematični nadzor je bil v petek uveden zaradi varnostnih razlogov in povečane grožnje terorizma ter drugih kriminalnih aktivnosti. Ukrepi so takoj povzročili večurne zastoje na hrvaških mejnih prehodih in dolge kolone vozil, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

B. V.