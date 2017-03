Županja Calaisa je prepovedala delitev hrane prebežnikom

Dobrodelne organizacije bodo še vedno pomagale

3. marec 2017 ob 08:35

Calais - MMC RTV SLO

Županja Calaisa Natacha Bouchart je v okviru kampanje, da bi v mestu preprečili novo begunsko taborišče, prepovedala deljenje hrane in pomoč prebežnikom.

V odloku, ki ga je izdala v četrtek, je med drugim zapisano, da redna in številčna navzočnost posameznikov, ki delijo obroke prebežnikom na območju okoli nekdanjega taborišča, ogroža varnost in mir na tem območju.

V skladu z odločitvijo Bouchartove so v bližini nekdanjega taborišča izobesili pravna obvestila o prepovedi pomoči. Kot poroča Guardian, so uradniki v skladu z odlokom tamkajšnjim humanitarnim organizacijam preprečili, da bi odprli prhe za mladoletne prebežnike v mestu.

Zaradi poostrenega policijskega nadzora so prostovoljci prebežnikom potem pomagali na skrivaj. Humanitarne organizacije so že napovedale, da bodo prepoved ignorirale, s pravniki pa se bodo posvetovali o mogočih ukrepih.

Po besedah ene izmed prostovoljk je policija na polju zunaj mesta v bližini avtoceste s solzivcem preprečila prostovoljcem, da bi razdelili zajtrk okoli 30 najstnikom. "Želeli so, da neham deliti hrano. Ljudem želijo preprečiti, da bi spali na tem območju," je dejala Sarah Arrom, ki v okviru humanitarne organizacije Utopia56 zadnje štiri mesece pomaga pri delitvi hrane. "Še nikoli prej niso uporabili solzivca." Po njenih besedah je policija dvakrat ta teden pridržala najstnike, ko so obiskali katoliški center za pomoč, kjer jim omogočajo, da se umijejo. "Razmere za prebežnike postajajo vse slabše. Ne spijo, ne morejo se umiti, vse bolj so utrujeni. Močno nas skrbi za njihovo prihodnost," je še dejala Arromova in dodala, da so zaloge humanitarnih organizacij vse manjše.

Utopia56 je do četrtka vsako noč razdelila 250 toplih obrokov, kar je veliko več kot pretekli mesec. Med prejemniki hrane jih je 80 odstotkov starih med 13 in 22, večina od njih pa prihaja iz Eritreje, Sudana in Etiopije.

Vodja humanitarne organizacije Auberge des Migrants Christian Salomé je ob naznanitvi odloka dejal, da prepoved delitve pomeni katastrofo za mladoletne prebežnike. "Odrasli se vedno znajdejo in kupijo hrano v trgovinah, toda za mladoletnike bo to velik problem - nimajo nikakršnih sredstev."

Natančno število prebežnikov v okolici Calaisa še ni znano, saj se hitro spreminja, kot opozarjajo predstavniki humanitarnih organizacij, pa se hitro povečuje.

Francoski notranji minister Bruno Le Roux, ki je obiskal Calais v sredo, je med obiskom večkrat dejal, da v mestu ne bo novega begunskega taborišča. Hkrati je dodal, da ne bodo preprečili delitve hrane, bodo pa ostro nasprotovali vsaki možnosti za trajno pomoč na enem mestu. Županja se z njim ne strinja.

Begunsko taborišče Džungla so oblasti zaprle oktobra lani.

K. T.