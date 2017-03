Zvezni sodnik Havajev zavrnil administracijo Donalda Trumpa

20. marec 2017 ob 09:22

Washington - MMC RTV SLO/STA

Havajski zvezni sodnik Derrick Watson je zavrnil vlogi pravosodnega ministrstva ZDA, naj pojasni dele svoje odločitve, s katero je zamrznil ukaz predsednika Donalda Trumpa o začasni prepovedi vstopa.

Trumpovo pravosodno ministrstvo se je v petek že pritožilo na podobno odločitev zveznega sodnika v Marylandu Theodora Chuanga, ki je zamrznil le del ukaza, ki za 90 dni prepoveduje vstop državljanom Irana, Somalije, Sudana, Libije, Sirije in Jemna, del ukaza, ki za 120 dni prepoveduje vstop vsem beguncem in omejuje sprejem le 50.000 beguncev na leto, pa je pustil pri miru.

Pravosodno ministrstvo ZDA je od sodnika na Havajih želelo, da svojo blokado prav tako omeji na šest držav, kar je Watson gladko zavrnil. Ministrstvo je obenem želelo pojasnilo, kaj je mislil s tem, ko je napisal, da je v Trumpovem ukazu bistven dokaz, da gre za nasprotovanje določeni veri. Watson je odvrnil, da pri tem ni nič nejasnega.

Ministrstvo verjame, da ga na prizivnem sodišču v San Franciscu najverjetneje spet čaka poraz in si je za nadaljevanje sodnih postopkov raje izbralo prizivno sodišče v Richmondu, ki je malce bolj konservativno. Vendar pa je težava, ker sodnik Chaung ni zamrznil dela ukaza o beguncih, in o tem bo lahko odločalo le prizivno sodišče v San Franciscu.

Trumpov ukaz bo, če se mu predsednik ne bo odpovedal, kot se je prvemu, ki ga je ustavil San Francisco, končal pred vrhovnim sodiščem ZDA. To je trenutno razdeljeno na štiri liberalne in štiri konservativne sodnike. V primeru neodločenega izida velja odločitev prizivnega sodišča in za Trumpa bi bilo bolje, če pride pred vrhovno sodišče z zmago na prizivnem sodišču.

Zaslišanje direktorja FBI-ja

Medtem bo v ponedeljek odboru za obveščevalne dejavnosti v kongresu javno na vprašanja o domnevnem ruskem vpletanju v ameriške volitve in o drugih vprašanjih, med njimi Trumpovih obtožbah o prisluškovanju njegovi kampanji, odgovarjal direktor zvezne policije FBI James Comey.

Demokrati pričakujejo, da bo Comey jasno povedal, da so obtožbe Trumpa o tem, da mu je predhodnik Barack Obama osebno prisluškoval ali naročil prisluškovanje, povsem iz trte izvite. Republikanci, ki prav tako ne verjamejo Trumpu, se pri tem ne bodo preveč izpostavljali. Če se želi izogniti kritikam ene ali druge strani, bo moral biti zelo spreten. Comey je tik pred volitvami sporočil javnosti, da FBI nadaljuje preiskavo elektronske pošte demokratske kandidatke Hillary Clinton, iz katere ni bilo potem nič, in demokrati so prepričani, da je s tem pomagal Trumpu.

