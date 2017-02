Zvezno prizivno sodišče ostro do obeh strani, a Trumpu ne kaže dobro

Prizivno sodišče v San Franciscu je najbolj liberalno v ZDA

8. februar 2017 ob 08:59

San Francisco - MMC RTV SLO/STA

Tričlanski senat ameriškega zveznega sodišča v San Franciscu je v torek poslušal argumente v pritožbi pravosodnega ministrstva na razveljavitev ukaza o Trumpovi prepovedi vstopa v ZDA, a odločitve še ni sporočil. To naj bi storil še ta teden.

Pravosodno ministrstvo se je namreč pritožilo na odločitev zveznega sodnika v Seattlu, da začasno razveljavi izvršni ukaz predsednika Donalda Trumpa o začasni prepovedi vstopa v ZDA državljanom sedmih pretežno muslimanskih držav (Jemen, Iran, Irak, Sirija, Libija, Somalija, Sudan) in beguncem.

Prizivni sodniki so bili ostri tako do odvetnika pravosodnega ministrstva in s tem predsednika Trumpa kot tudi do odvetnika držav Washington in Minnesota, ki sta v petek prepričala zveznega sodnika v Seattlu, da ukaz razveljavi, dokler o tem ne odloči višja stopnja.

Sodniki so se spomnili Trumpovih izjav o muslimanih

Tričlanski senat je izražal precej dvomov o trditvah vlade, da je bila motivacija za ukaz preprečiti teroristične napade, med drugim zato, ker je Trump ves čas napovedoval prepoved vstopa muslimanom v ZDA na splošno. To je sicer tako očitno neustavno, da je to priznal celo odvetnik pravosodnega ministrstva.

Zaslišanje je potekalo prek telefonske konference, kar je precej nenavadno, kakor tudi to, da so jo prenašali v živo. Sodniki so imeli ostra vprašanja do obeh odvetnikov, vendar pa se slabše piše vladni strani, saj so sodniki večkrat omenili Trumpove izjave proti muslimanom in podobne izjave njegovih sodelavcev in podpornikov.

Med njimi je bila omenjena tudi izjava Rudyja Giulianija, nekdanjega župana New Yorka in odločnega Trumpovega podpornika, ki je javno priznal, da mu je Trump naročil, naj ustvari načrt za prepoved vstopa muslimanom v ZDA, sam pa mu je priporočil, da bo šlo, če zadevo prikažejo kot vprašanje nacionalne varnosti. Sodnike je begalo tudi to, da je bila prepoved vstopa uvedena za ljudi, ki so že prestali ustrezne preglede in postopke za pridobitev dokumentov za vstop ali delo v ZDA.

Trump bo verjetno poražen

Tehnično je v torek šlo za to, ali naj sodna prepoved ukaza velja še naprej, dokler se ne izčrpajo pravne možnosti. Trije sodniki do večera svoje odločitve še niso sporočili. Prizivno sodišče v San Franciscu sicer velja za najbolj liberalno v ZDA, tako da pravni strokovnjaki v ZDA skorajda ne dvomijo, da bo Trump poražen. Zvezno prizivno sodišče bo predvidoma ta teden sporočilo svojo odločitev.

Neuspeh pritožbe pravosodnega ministrstva bi pomenil konec Trumpovega ukaza, kajti vrhovno sodišče, kamor bo šla zadeva naprej, je razdeljeno na štiri liberalce in štiri konservativce. V primeru neodločenega izida bo veljala odločitev prizivnega sodišča.

