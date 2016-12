Foto: Japonke, ki vstopajo v krvavi moški svet lova

Majhno, a vztrajno naraščajoče število Japonk vstopa v svet lova, ki mu na Japonskem (pa tudi drugod, roko na srce) tako dominirajo moški, da svoj čas pred odhodom na lov niso smeli niti govoriti z žensko.

A časi se spreminjajo.

Čiaki Kodama zapiska v svojo lovsko piščalko in kmalu se ji na muhi prikaže srnjak. Počasi nameri in stisne petelina. Le nekaj trenutkov kasneje Kodama in njena prijateljica Aoi Fukuno na svojem prvem lovu že sledita ranjeni živali čez gozd. "Išči krvavo sled," svetuje Kodama, ko se prebijata čez gorati predel japonske prefekture Fukui.

28-letna frizerka in mestna svetnica je ena izmed tistih redkih Japonk, ki so se v zadnjem času začele ukvarjati z lovom. Delno je to posledica krčenja lovskih družin zaradi staranja prebivalstva in preseljevanja s podeželja v mesta, zato zdaj novačijo ženske, da bi pomagale varovati kmetije pred vse večjim številom divjadi, še zlasti divjih svinj, ki jih imajo kmetje za škodljivce.

Kmet Manabu Ušijači pravi, da pozdravlja vsakega lovca, pa naj bo moški ali ženska, ki mu lahko pomaga odgnati merjasce, ki delajo škodo njegovemu pridelku zelenjave. "Tu imamo kmetije, ki so bile popolnoma uničene," razlaga in dodaja, da so mu spodleteli vsi poskusi lovljenja živali v pasti.

Japonski kmetje od leta 2008 dalje zaradi naraščajočega števila srnjadi, merjascev, opic in ptic letno izgubijo do 23 milijard jenov (slabih 170 milijonov evrov), navaja japonsko ministrstvo za kmetijstvo.

"Poskušali smo že na vse načine, od postavljanja ograj do odganjanja živali, da bi kar se da zmanjšali njihov odstrel, a ni bilo dovolj," za Reuters razlaga Kazuhiro Akiba iz uprave za divje živali. Od konca devetdesetih let je število srnjadi na Japonskem naraslo s 400.000 na več kot 3 milijone, v istem obdobju pa se je število merjascev podvojilo na milijon. Akiba pravi, da je lov nujno potreben, saj le tako ohranjajo številke pod nadzorom, s tem pa zdrav ekosistem.

Strm upad lovcev

Od 105.000 registriranih lovcev na Japonskem sta jih dve tretjini starejši od 60 let, le 1.169 pa je žensk, kažejo podatki Nacionalne lovske zveze, ki je v sedemdesetih letih štela 500.000 lovcev. Lovske skupine in pokrajinske vlade poskušajo novačiti ženske na družbenih omrežjih, ponujajo pa tudi lovske ture, teoretično usposabljanje in praktične lovske tečaje.

Na spletni strani lovske zveze najdemo blog z naslovom "Ciljaj, da postaneš lovka!", na katerem ženske delijo svoje lovske izkušnje. Ena je tako zapisala, kako prijazno se ji je zdelo, ko je v lovskih kočah odkrila kemična stranišča za ženske.

Ena izmed tistih, ki ponuja praktično usposabljanje, je zgoraj omenjena Kodama. Potem ko sta ustrelili srnjaka, sta z Aoi sledili krvavi sledi, dokler nista na padlem drevesu našli poginule živali. Kodama je nato Aoi pokazala, kako odreti srnjaka in ga pustiti odležati v reki, da ta izpere vso kri. "Vznemirljivo je končno na lastne oči videti tisto, kar sem do zdaj samo brala v učbenikih," pravi Aoi, za katero je naslednji korak lovsko dovoljenje.

