Amsterdamu je dovolj "pivskih vlakcev" in pijanih turistov

Od uriniranja v javnosti do kričanja

2. november 2017 ob 18:55

Amsterdam - MMC RTV SLO

Mestne oblasti v Amsterdamu so se po letih pritožb domačinov zaradi pijanih in neotesanih turistov odločile, da prepovedo "pivske vlakce", s katerimi so se turisti vozili po mestnih ulicah v spremstvu konkretnega sodčka piva.

Od srede dalje je tako pivski vlakec prepovedan v mestnem središču, ker je bil preprosto v preveliko nadlogo prebivalcem, so sporočili iz amsterdamskega okrožnega sodišča. "Sodišče se strinja z mestnim svetom, da kombinacija motnje prometa, nedostojnega vedenja in obljudenega mestnega središča prepoved upravičuje."

Pivski vlakci so v Amsterdamu zelo priljubljeni, zlasti med turisti v skupinah in na fantovščinah. "Vlakec" je v resnici prirejeno vozilo s kolesarskimi sedeži za osrednjim točilnim pultom, vozniki pa ga poganjajo vzdolž zgodovinskih kanalov v središču mesta.

Nočna mora

Ta žurerska vozila so za mnoge prav anočna mora, celo za Amsterdamčane, ki slovijo po svoji strpnosti. Lani je okoli 6.000 meščanov, od katerih jih veliko živi v mestnem središču, mestnemu svetu izročilo peticijo za prepoved "grozljivega fenomena". "Naše mesto je postalo velikanski zabaviščni park," je takrat za NOS povedal eden izmed podpisnikov.

Eberhard van der Laan, ki je bil župan Amsterdama sedem let (do smrti zaradi raka prejšnji mesec), se je s podpisniki strinjal in uvedel prepoved, a so štirje upravitelji pivskih tur vložili pritožbo na sodišče, češ da mestne oblasti kratijo ljudem svoboščine. Takrat so sodniki županovo prepoved razveljavili, saj da ni bila ustrezno utemeljena.

Turistični naval

Drugače je sodišče menilo v svoji razsodbi v torek, ko so se sodniki strinjali, da so težave, ki jih povzročajo pivski vlakci, vključno s kričanjem, javno opitostjo in razuzdanim vedenjem, kot je uriniranje v javnosti, dovolj za prepoved teh tur, poroča AFP.

Amsterdam, svoj čas majhna ribiška vas, je v 16. in 17. stoletju zrasel v pomembno trgovsko središče, danes pa je slikovito glavno mesto s 165 kanali žrtev lastnega uspeha in oblasti skušajo na vsak način zajeziti val turistov. Lani je mesto z 830.000 prebivalci obiskalo kar 17 milijonov turistov in vsako leto se ta številka poveča za okoli 5 odstotkov.

K. S.