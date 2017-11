Foto: Japonska znamenitost za turiste - protipotresne kupole pod vulkanom

Prodaja se je po lanskem potresu trikratno povečala

24. november 2017 ob 08:08

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Aso Farm Land, turistično letovišče ob vznožju ognjenika Aso na južnem japonskem otoku Kjušu, s svojimi 450 protipotresno zgrajenimi kupolami, porisanimi z dinozavri in cvetjem, z videzom pravljične dežele privablja obiskovalce iz vse Azije.

Vse skupaj je videti, kot da bi vstopili v kraljestvo Telebajskov - zunanje stene teh živopisnih turističnih nastanitev iz peresno lahkega ekstrudiranega polistirena so poslikane z mušnicami, medvedki, jagodami in drevesi, njihova največja prednost pa je, da zanje ni nevarnosti, da bi se v potresih, ki so v teh krajih pogosti, poškodovale.

Tako so kupole zdržale tudi lanski smrtonosni potres v okrožju Kumamoto, za South China Morning Post razlaga Masaja Koniši, upravnik letovišča. "Te kupolaste sobe so bile popolnoma nepoškodovane. Razbila se ni niti ena samcata šipa."

Kupolaste hiške lahko zdržijo močan veter in potrese iz preprostega razloga, ker nimajo tramov, ki bi se lahko zlomili. Japan Dome House, podjetje, ki izdeluje polistirenske dele, iz katerih sestavljajo hiške, je sporočilo, da se je po lanskih potresih prodaja trikratno povečala.

Hiške po vzoru slaščic

Zamisel zgraditi pravljično deželo iz kupol se je utrnila direktorju letovišča, Katsujukiju Kitagavi, ki je navdih poiskal kar v svojem slaščičarskem poslu. Kitagavi je tako nekega dne padlo na pamet, da bi bilo zanimivo ljudi nastaniti v "mandžuje" (tradicionalne japonske slaščice, polnjene s kremo iz rdečega fižola), zato se je odločil, da postavi nastanitvene enote v obliki te priljubljene slaščice.

Slikovito letovišče je naglo postalo priljubljeno med turisti, ki si želijo prikupno čudaškega družinskega oddiha, največkrat pa posegajo po hiškah, poslikanih s priljubljenim japonskim medvedom Kumamonom, maskoto pokrajine Kumamoto.

"Iskali smo nekaj zelo japonskega in drugačnega, ki bi bilo preprosto zabavno. Tole, z vsemi slikicami Kumamona, nam je zvenelo popolno," je za kitajski časnik povedala singapurska turistka Calina Fang, ki je v hiški letovala s soprogom in hčerkama.

In cena? Za hiško boste odšteli od 190 do 380 evrov na noč.

K. S.