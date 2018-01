Michelinov vodič dovolil restavraciji, da se odreče vsem trem zvezdicam

Sebastienu Brasu je bilo dovolj pritiskov

31. januar 2018 ob 12:06

Michelinov vodič je restavraciji na jugu Francije s tremi zvezdicami dal pristanek, da se vsem trem michelinkam odreče. Sebastien Bras, katerega restavracija Le Suquet se je kar 18 let ponašala z najvišjim številom čislanih zvezdic, ima namreč dovolj pritiskov, ki pridejo z njimi.

Bras je kulinarični svet šokiral septembra, ko se je odločil, da se odpove uvrstitvi v sloviti rdeči vodič, ker da noče več kuhati pod "velikim pritiskom" nenehnega ocenjevanja nenapovedanih inšpektorjev.

To je sploh prvič, da je Michelin pristal na umik restavracije iz svojega rangiranja. "Za nas je težko imeti v vodiču restavracijo, ki si ne želi biti v njem," je za AFP povedala predstavnica Michelina Claire Dorland Clauzel. Kot je pojasnila, sicer ni prvič, da bi neko restavracijo "izbrisali" iz vodiča, a je do tega prišlo iz drugih razlogov - ko se je kuhar upokojil ali pa se je spremenil koncept restavracije.



Do odločitve gastronomske biblije prihaja potem, ko je 46-letni Bras javno spregovoril, da se ne more več spopadati s stresom, ko ve, da bi lahko samo ena ponesrečena jed ogrozila njegov ugled. "Preverjajo te dva do trikrat letno in nikdar ne veš, kdaj," je razložil. "Vsak krožnik, ki ga izdamo, je lahko preverjen. To pomeni, da je lahko vsak dan ocenjen katerikoli od 500 krožnikov, ki zapusti kuhinjo."

Brasove slovite restavracije v Laguiolu tako ne bo v najnovejši izdaji Michelina za leto 2018, ki izide v ponedeljek.

Dolga tradicija

Michelinov vodič, ki je bil prvič objavljen leta 1900, sprva kot vodnik za francoske voznike, da bi s pomočjo priporočil in zemljevidov lažje našli nastanitve, hrano, gorivo in mehanične servise po poti. Danes je Michelinov vodič rezerviran izključno za vrhunsko kulinariko.

V zadnjem času se sicer vodič, ki mu mnogi očitajo elitizem, malce odpira in se je tako vpisal v zgodovino, ko je predlani v izdaji za Singapur zvezdici podelil tudi stojnicama s poulično hrano. A hkrati prihaja vse bolj na dan, da je tudi pri tem, kam Michelin pride, v igri denar - tako je Tajska vložila 4,1 milijona dolarjev za petletno pogodbo z Michelinom, da so ocenjevalci sploh prišli lani tja, kar lep kupček denarja pa so odšteli tudi Hrvati, da so lani dobili Michelinov vodič, pa čeprav samo spletni in samo eno restavracijo z zvezdico. Kot so pri Michelinu zatrdili lani, je naslednja na vrsti Slovenija, a tudi za to bo potreben angažma ministrstev in vladnih agencij, ki so pri tem precej bolj zadržani od Hrvatov.

Tri zvezdice vredne posebnega potovanja

A ko se zvezde (in denarnice) končno poklopijo, potem se šele začne proces dodeljevanja. Michelinovi raziskovalci najprej prečešejo najbolje ocenjene restavracije kulinaričnih kritikov in blogerjev in šele potem, ko izvidniki sestavijo ožji seznam, se inšpektorji podajo na anonimne obiske, na katerih ocenijo hrano v posameznih restavracijah.

Ena Michelinova zvezdica predstavlja "zelo dobro restavracijo v svoji kategoriji", dve zvezdici pa podelijo restavraciji, ki se ponaša z "izjemno kuhinjo", zaradi katere je vredno "narediti ovinek". A ultimativna čast so tri zvezdice, ki jih podelijo le tistim restavracijam, ki ponujajo "izjemno kuhinjo", ki si zasluži, da se samo zaradi nje odpravite na daljšo pot.

Elitni klub

Ni jasno, kaj točno je pravi recept, da se restavracija uvrsti v vodič ali prejme zvezdico, je pa dejstvo, da si nekateri kuharski mojstri vse življenje prizadevajo, da bi dosegli to čast.

Trenutno je 27 francoskih restavracij v elitnem klubu treh Michelinovih zvezdic. Bras, ki je restavracijo Le Suquet pred slabim desetletjem prevzel od očeta, slavnega kuharja Michela Brasa, se zaveda, bo z odpovedjo zvezdicam morda izgubil tudi na slavi, a je to pripravljen sprejeti.

Obed v Le Suquetu so pri Michelinu označili za "čisto čarovnijo", cene degustacijskih menijev pa se začenjajo pri 230 evrih. Bras pravi, da se že veseli novega poglavja v Suquetovi zgodbi, stran od ultratekmovalnega sveta michelinskega kuhanja, ko bo lahko stregel hrano "brez da bi se ob tem spraševal, ali bodo moje kreacije po godu inšpektorjem".

Zaradi zvezdic v smrt

Bras priznava, da je "kot vsi chefi" tudi sam večkrat pomislil na kuharskega kolega Bernarda Loiseauja, ki si je leta 2003 vzel življenje. Loiseau je potreboval deset let, da je prejel tretjo zvezdico, do samomora pa naj bi ga prignale govorice, da bo tretjo zvezdico izgubil.

Podobno je bilo tudi leta 2016 z Benoitom Violierjem, ki je veljal za čudežnega dečka kulinarike. 44-letni francoski kuhar je v Švici ustvarjal v elitni restavraciji Hôtel de Ville s tremi zvezdicami, a so ga v zadnjih mesecih pestile finančne težave, govorilo pa se je tudi, da bo Hôtel de Ville, ki je le mesec dni prej pristal na prvem mestu najboljših restavracij sveta na seznamu La Liste, ob eno zvezdico.

Vrhunske restavracije, ki jim je bilo dovolj zvezdic - Leta 2005 je danes že pokojni Alain Senderens dejal, da ima dovolj "agonije popolnosti" in je zaprl svojo s tremi zvezdicami ovenčano pariško restavracijo Art Nouveau. "Rad bi ustvarjal lepo kulinariko brez vsega tra-la-laja," je dejal.

- Leta 2008 je Olivier Roellinger zaprl svojo elitno restavracijo v Bretanji Maisons de Bricourt, češ da si želi "bolj umirjenega življenja".

- Danski kuharski mojster Rene Redzepi, ki je z Nomo kar štirikrat osvojil naziv najboljše restavracije na svetu na seznamu 50 Best, se je dvema zvezdicama odrekel lani, ko je svojo köbenhavensko restavracijo, ki je proslavila koncept nordijske kulinarike in ga popularizirala po vsem svetu, zaprl. Zdaj se Redzepi seli v drug konec danske prestolnice, kjer bo odprl eksperimentalno farmo Noma 2.0, ki naj bi bila (še) bliže naravi, jedilnik pa naj bi določali letni časi. Kot je povedal sin Danke in albanskega Makedonca, je "potrebno porušiti grad, da bi zgradil novega".

- Zadnji odmevni primer je bil tisti še enega francoskega kuharskega mojstra, Jérôma Brochota, ki se je konec lanskega leta odločil, da vrne Michelinovo zvezdico, ker si je preprosto ne more privoščiti. Brochot je namreč lastnik restavracije Le France v Montceau-les-Minesu, nekdanjem rudarskem mestecu, kjer pa vlada huda gospodarska kriza.

