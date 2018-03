Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Predstavili se bodo vinarji iz slovenske Istre, Krasa, Vipavske doline, Brd, hrvaške Istre in Italije. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic Sorodne novice Jezni zdravniki proti Macronu: "Z vidika jeter - vino je alkohol!" Dodaj v

Na festivalu malvazije predstavljajo rekordno število vin

Festival poteka v nedeljo in ponedeljek

11. marec 2018 ob 09:12

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Portorož gosti jubilejni, že 20. festival Malvazija, žlahtni okus Mediterana, obiskovalci pa bodo na njem lahko okušali rekordnih 140 vzorcev malvazij.

Ob rekordnem številu vzorcev pa bodo lahko spoznali 60 vinarjev iz slovenske Istre, Krasa, Vipavske doline, Brd, hrvaške Istre in Italije.

Organizatorji ugotavljajo, da so vinarji prepoznali kakovost festivala in zato vsako leto za ocenjevanje prijavijo več vzorcev. Zmagovalne malvazije bodo obiskovalci lahko okušali na vodeni delavnici z enologom Tilnom Praprotnikom.

Obiskovalci ob plačilu vstopnine 15 evrov za en dan oziroma 20 evrov za dva dni dobijo festivalski kozarec in možnost udeležbe na šestih delavnicah - štirih strokovnih, dveh kulinaričnih in okrogli mizi, kjer bodo vinarji in turistični delavci razpravljali o prihodnosti slovenske Istre kot vinske destinacije.

Društvo vinogradnikov slovenske Istre pa bo tudi letos po festivalu pripravilo niz kulinaričnih dogodkov Malvazija Tour - pri tem bosta dve večerji po festivalu potekali v restavraciji Capra v Kopru in Istrian Tapas v Portorožu.

P. B.