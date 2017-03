Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po podatkih prirediteljev se je lanskega Tedna cvička udeležilo približno 8.000 obiskovalcev. Tradicionalni Teden cvička so dolenjski vinogradniki pred selitvijo v Kostanjevico na Krki vrsto let prirejali v Novem mestu, še pred tem pa tudi drugje na Dolenjskem. Leta 1983 so ga pripravili tudi v Trebnjem. Foto: Goran Rovan S Tednom cvička bodo letos vnovič povezali več prireditev, povezanih z vinom in vinogradništvom na Dolenjskem in v Posavju. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najmanj 8.000 obiskovalcev bo nazdravljalo s cvičkom

45. Teden cvička ponovno v Trebnjem

13. marec 2017 ob 17:05

Trebnje - MMC RTV SLO/STA

Tradicionalni Teden cvička, največja dolenjska vinogradniško-turistična prireditev, se konec maja vrača v Trebnje. Na tridnevnem dogodku pričakujejo najmanj 8.000 obiskovalcev.

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske bo po lanski uspešni selitvi iz Kostanjevice na Krki Teden civčka letos vnovič priredila v Trebnjem.

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše je na današnji novinarski konferenci v Trebnjem povedal, da bodo za organizacijo 45. Tedna cvička poleg trebanjske občine tako kot lani poskrbela območna vinogradniška društva.

"Namen Tedna cvička je predvsem, da ohranimo in poživimo vinogradništvo. Da povečamo turistično razpoznavnost regije in hkrati prispevamo k ohranjanju tradicionalnega načina življenja, pokrajinskih značilnosti ter skozi stoletja oblikovanih vrednot," je poudaril.

Jakše je še ocenil, da je prirediteljem te enološko-turistične prireditve to v 45 letih njenega prirejanja vsekakor uspelo in da je po zaslugi Tedna cvička vsaka peta steklenica vina v Sloveniji napolnjena s cvičkom.

Cvičkov vlak iz Ljubljane

Po Jakšetovih besedah so se za lansko preselitev prireditve v Trebnje odločili tudi zaradi lažje izvedbe, možnosti okrepljenega obiska in boljših cestnih ter železniških povezav.

Trebnje namreč leži na pomembnem prometnem križišču in ob dolenjski avtocesti na približno pol poti med Novim mestom in Ljubljano. Povezuje tudi območja Suhe krajine, Mirnske doline in Posavja, le streljaj od osrednjega trebanjskega prizorišča pa je železniška postaja, na kateri načrtujejo prihod in odhod posebnega nedeljskega cvičkovega vlaka iz Ljubljane, je še pojasnil Jakše.

Aprila ocenjevanje zadnjega vinskega pridelka

Organizatorji so navedli, da kot uvod v Teden cvička na Čatežu pri Trebnjem v začetku aprila pripravljajo ocenjevanje zadnjega dolenjskega vinskega pridelka. Med osrednjimi prireditvami so med drugimi opozorili na otvoritveno povorko dolenjskih vinogradniških društev, kronanje zmagovalca med pridelovalci cvička in cvičkove princese, imenovanje ambasadorja cvička, tematsko okroglo mizo, podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom, pokušino dolenjskih vin, priložnostni zbornik, zabavni spored, 6. pohod po Slakovi poti, ki ga pripravljajo na novomeški Trški gori, in sevniški Festival modre frankinje.

D. S.