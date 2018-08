Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sodelovala so lahko vina, ki so prvič ocenjena v Gornji Radgoni in so iz Slovenije. Foto: Pomurski sejem Skupno se je pomerilo 573 vin 193 vinarjev iz šestih držav. Foto: Pomurski sejem Sorodne novice Okronali so četrto medeno kraljico Slovenije Dodaj v

Naziv vinar leta odšel v Ormož

Zmagala je vinska klet Puklavec Family Wines

28. avgust 2018 ob 18:35

Gornja Radgona - MMC RTV SLO

Ena vodilnih slovenskih vinskih kleti Puklavec Family Wines iz Ormoža je na sejmu Agra prejela naziv vinarja leta. Naziv so podeljevali prvič.

V izboru so lahko sodelovala vina, ki so bila prvič ocenjena v Gornji Radgoni in so iz Slovenije; in sicer v kategorijah suho belo vino, suho vino, rdečkasto in rdeče, polsuho vino ne glede na barvo, polsladko vino ne glede na barvo, sladko vino ne glede na barvo, peneče se vino, posebno vino, ki je lahko naravno sladko desertno, aromatizirano, alkoholizirano ali likersko.

Nagrada je šla v roke vinarju oz. vinski kleti, ki je na ocenjevanju za pet vzorcev vina v treh različnih kategorijah pridobila največje število točk.

Letos so na ocenjevanju prvič podelili tudi priznanji prvak države in prvak ocenjevanja. Prvak ocenjevanja in prvak Slovenije je postala ranina iz Radgonskih goric, prvak Avstrije vino pridelovalca Weinguta Felberjörgla, prvak Hrvaške pa vino pridelovalca OPG Đurinski.

Naslov prvak države je dobilo najvišje ocenjeno vino iz posamezne države, iz katere je sodelovalo vsaj 25 vzorcev vin. Del ocenjevanja je bilo tudi osmo ocenjevanje biovin, sedem vzorcev so jih poslali štirje vinarji iz Slovenije in Avstrije. Skupno se je pomerilo 573 vin 193 vinarjev iz šestih držav.

Predsednik ocenjevalnih komisij Mojmir Wondra je lanski letnik vin v celoti ocenil kot dober, še posebno za bela vina, pri katerih so komisijo "navduševale sortne cvetice in harmonija".

K. K.