Pestro sobotno dogajanje v središču Ljubljane

Kraški pršut in nagrajeni pekovski izdelki

10. junij 2017 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Središče Ljubljane je kulinarično obarvano. Na Pogačarjevem trgu se predstavljajo pridelovalci pristnega kraškega pršuta, na Stritarjevi ulici pa poteka festival pekovskih izdelkov.

Festival kraškega pršuta v Ljubljani poteka prvič, nanj pa vabi gospodarsko-interesno združenje Mesne industrije Slovenije. Začel se je ob 9. uri, potekal pa bo do 14. ure. Poleg degustacij bodo za pravo kraško razpoloženje poskrbeli godci in plesalci, pripravili pa bodo tudi nagradni kviz. Zmagovalec bo za nagrado prejel celo stegno kraškega pršuta.

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije prav tako med 9. in 14. uro na Stritarjevi ulici pripravlja festival pekovskih izdelkov. Predstavljajo kruh, pekovsko pecivo in druge pekarske izdelke, ki so na letošnjem ocenjevanju prejeli zlato priznanje. Obiskovalcem so na voljo za pokušino, pekarska podjetja pa bodo dogodek popestrila tudi z izdelavo tradicionalnih izdelkov in z razrezom največjega hlebca.

Ocenjevanje pekovskih izdelkov vsako leto organizira Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Letošnje je bilo že 17. zapored, februarja pa je na slavnostni podelitvi zlato priznanje prejelo 124 izdelkov 20 podjetij.

Nagrajeni izdelki prejmejo zlato nalepko z ustreznim napisom, letos pa se je zbornica odločila, da jih še dodatno predstavi s tem festivalom v središču Ljubljane ter z razstavo nagrajenih pekovskih izdelkov in fotografij kruha, ki si jo je do 17. junija mogoče ogledati v Slovenskem etnografskem muzeju.

P. B.