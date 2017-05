Slavni kuhar Bottura v Sloveniji: "Hrano moramo spoštovati in je manj zavreči"

Že en teden je dovolj, da spremenimo navade

26. maj 2017 ob 14:33,

zadnji poseg: 26. maj 2017 ob 14:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Teden nezavržene hrane v Ljubljani je na Pogačarjevem trgu odprl eden najprepoznavnejših kuharjev našega časa, Massimo Bottura.

Kar tretjina pridelane hrane konča v smeteh. Medtem ko je marsikje na svetu še vedno prisotna lakota in si tudi pri nas nekateri težko privoščijo osnovna živila, samo v Sloveniji vsako leto zavržemo 72 kilogramov hrane na prebivalca. Na ta problem sodobne družbe javno opozarja pobuda Teden nezavržene hrane, ki želi pokazati, da lahko že v enem tednu občutno zmanjšamo količino zavržene hrane in si ustvarimo navade, ki bodo številke zmanjšale tudi na dolgi rok. Ob tej priložnosti je odprtje Tedna nezavržene hrane na Pogačarjevem trgu kot slavnostni gost obiskal najboljši kuharski mojster v Evropi, Massimo Bottura.

Teden nezavržene hrane letos poteka prvič, njegov pobudnik in organizator je priljubljeni slovenski kuharski mojster Luka Jezeršek. Ta namen je povezal vrhunske slovenske kuharske mojstre, ki jih druži predanost trajnostno naravnani pripravi hrane in skrbi za družbo. Tako je slovenska pobuda za manj zavržene hrane prišla tudi do slovitega Botture, enega najbolj prepoznavnih kuharskih mojstrov, ki je chef in vodja restavracije Osteria Francescana s tremi Michelinovimi zvezdicami v Modeni v Italiji: ta je bila leta 2016 okronana za najboljšo restavracijo na svetu. S svojo neprofitno organizacijo Food for Soul je Bottura začel pravo revolucijo tudi na področju zmanjševanja količine zavržene hrane.

"Na svetu se ponekod soočamo z velikimi presežki hrane, po drugi strani pa je marsikje še prisotna huda lakota. Hrana nam predstavlja užitek, hkrati pa jo moramo spoštovati in je manj zavreči. Pomembno je, da združimo moči in si skupaj prizadevamo za čim manj zavržene hrane. Zato podpiram lokalne pobude, kot je Teden nezavržene hrane, ki prispevajo k temu cilju," je ob uvodu v Teden nezavržene hrane dejal Bottura. Svojo privrženost problemu zavržene hrane je slavni kuharski mojster pokazal s številnimi, tudi medijsko odmevnimi dogodki. Med drugim je med olimpijskimi igrami v Riu De Janeiru združil podobno misleče kuharje, ki so iz ostankov hrane iz olimpijske vasi v menzah pripravljali prvovrstne jedi za tisoče prebivalcev obubožanih favel. Doslej je v okviru svoje organizacije Food for Soul s pomočjo 210 kuharskih mojstrov in 600 prostovoljcev "rešil" že več kot 25 ton hrane, ki bi sicer končala med odpadki.

Hrani vrniti vrednost, ki si jo zasluži

Jezeršek, ki je tako rekoč od rojstva vpet v kulinarično zgodbo gostinstva Jezeršek, je pobudo opisal tako: "Kot kuhar opažam, da se je v zadnjih letih naš odnos do hrane močno spremenil. Hrana je včasih predstavljala vrednoto, danes pa zaradi pretirane proizvodnje in navideznega izobilja ta izgublja vrednost, vse več hrane zavržemo. Kot kuhar, predvsem pa kot oče, želim pomagati zmanjšati količino zavržene hrane in ji vrniti vrednost, ki si jo zasluži. Zato sem se odločil, da skupaj s podobno mislečimi kuharji ustvarimo Teden nezavržene hrane, ki bo širšo javnost spodbudil, da zavržemo manj hrane."

Pobudi se je pridružila tudi Odprta kuhna, priljubljena slovenska kulinarična tržnica, ki v toplejšem delu leta večino petkov popestri dogajanje v prestolnici. Na dan otvoritvenega dogodka je namreč šest stojnic, ki jih je obiskal tudi Massimo Bottura, vse jedi pripravljalo po načelu "nič zavržene hrane".

Vseslovenska podpora pobudi

Teden brez zavržene hrane bo potekal do 2. junija. Od sobote do srede, 27. do 31. maja, bodo med 11. in 13. uro na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekale kuharske delavnice brez zavržene hrane, Luka Jezeršek in Luka Košir pa bosta o učinkoviti uporabi vseh sestavin izobraževala kulinarične mojstre prihodnosti v Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani in na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor.

Med vidnejšimi slovenskimi kuharskimi mojstri, ki so podprli pobudo, so tudi Ana Roš, Janez Bratovž, David Vračko, Igor Jagodic in že omenjeni Luka Košir. V četrtek in petek, 1. in 2. junija, bodo na svojih menijih jedi po principu "nič zavržene hrane" ponudile številne vrhunske slovenske restavracije: Dvor Jezeršek, Gostilna Mahorčič, JB Restavracija, Gostilna Rajh, Pavus, Gostilna Repovž, Restavracija Strelec, Gostišče Grič, Gostilnica Ruj, Kendov Dvorec, Gostišče Primorka, Gostilna pri Lojzetu, Restavracija Kult 316, Majerija, Restavracija Dam, Restavracija Rizibizi, Restavracija MAK, Restavracija Sedem in Domačija Novak. Gostje bodo hkrati prejeli nezavrečke oz. foodie bage, s katerim jih želijo kuharski mojstri opogumiti, da lahko hrano odnesejo s seboj in v njej uživajo še kasneje. Enaka spodbuda je ta petek pričakala tudi obiskovalce Odprte kuhne.

Sloviti kuhar, ki navdihuje s svojo vizijo

Massimo Bottura je eden najprepoznavnejših kuharjev našega časa. Svoj obisk je izkoristil tudi za večerjo pri Ani Roš v Hiši Franko. Oba kuharja namreč druži priljubljena Netflixova dokumentarna serija Chef's Table, saj je bil tudi Bottura, tako kot Roševa, predstavljen v eni od epizod. Massimo Bottura je ob večerji priznanim slovenskim kuharskim mojstrom predstavil svojo vizijo trajnostne priprave jedi, s katero zmanjšuje količino zavržene hrane.

S filozofijo "nič zavržene hrane" in alternativnimi pristopi njene priprave želi hrani spet povrniti dostojanstvo, ki si ga zasluži, pri tem pa spodbuditi tudi druge: kuharske mojstre, obrtnike, dobavitelje hrane, institucije in ne nazadnje tudi vse posameznike, saj se svet lahko izboljša le s skupno vizijo. Botturova podpora iniciativi Teden nezavržene hrane je veliko priznanje našim kuharskim mojstrom, kaže pa tudi, da gre za aktualno pobudo, ki lahko preseže lokalne okvire.

VIDEO Kako zavreči manj hrane?

A. K.