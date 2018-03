Slovenski kuharski mojstri kuhajo po enotni ceni, v pričakovanju 40.000 gostov

101 rekordna restavracija

14. marec 2018 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Če želite poskusiti jedi slovenskih kuharskih mojstrov in mojstric, ki na Tednu restavracij ponujajo jedi po enotni ceni 18 evrov, je zdaj pravi čas za rezervacijo mize. V petek se namreč začenja spomladanski Teden restavracij.

Rezervacije so restavracije začele sprejemati 2. marca, prostora za mizami pa je še dovolj, pojasnjujejo organizatorji, Šola okusov Vivi.

"Prve dni sprejemanja rezervacij je vedno največji naval na nekatere ljubljanske restavracije, zato so že zapolnjeni nekateri večerni termini. A Teden restavracij je namenjen tudi temu, da ga izkoristimo za potovanje, izlet, obisk tistih restavracij, ki jih še nismo obiskali, o katerih morda še nismo niti slišali," je še dodala Violeta Mencinger.

Letošnja najbolj množična slovenska kulinarična akcija, v kateri bo sodelovalo osem novih restavracij, bo v znamenju pozdrava. "A to konec zime ne bo le pozdrav pomladi in prebujanju narave, temveč tudi pozdrav slovenskih vrhunskih chefinj in chefov svojim gostom," so na spletni strani zapisali organizatorji. Pozdrav iz kuhinje je namreč tista dobrodošlica, s katero se kuharski mojster predstavi gostom in jim napove, kaj in kako bodo uživali ob njegovi kulinarični predstavi.

"Primerjanje med restavracijami, chefi in jedmi dviguje kakovost slovenske kulinarike, zato vsak Teden restavracij poudari enega od pomembnih členov vrhunske kulinarike. Ker je ta vključen v meni Tedna restavracij, postane standard kakovosti, ki ga gostje nato zahtevajo vedno in povsod," je pojasnil selektor Tedna restavracij Uroš Mencinger.