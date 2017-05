Valižan vzgojil tako pekoč čili, da bi jedca ubil

Zmajeva sapa, vrag med papričicami

21. maj 2017 ob 13:48

Cardiff - MMC RTV SLO

Do zdaj je za najbolj pekoči čili na svetu veljal Carolina Reaper, ki s svojimi 1,6 milijona skovili, merska enota za pikantnost, povzroči pravi požar v ustih. A zdaj je dobil ostro konkurenco.

"Zmajeva sapa", kot se imenuje pridelek valižanskega vrtnarja Mika Smitha, je namreč tako pekoč čili, da lahko človeka ubije.

53-letni Smith, lastnik vrtnarije Tom Smith's Plants v St. Asaphu, je čilija rekorderja, ki trenutno čaka na vpis v Guinessovo knjigo, razvil s pomočjo raziskovalcev na Univerzi v Nottinghamu.

In če se čili Carolina Reaper, vzgojen v vrtnariji "Smokin" Eda Currieja v Južni Karolini, še nekako lahko zaužije, pa Smith česa podobnega z Zmajevo sapo ne svetuje, saj bi to lahko bilo tudi zadnje, kar zaužijete.

Čili na Scovillovi lestvici namreč dosega nepredstavljivih 2,48 milijona enot, s tem pa presega ne samo svojega južnokarolinskega tekmeca, ampak tudi solzivec, ki ga uporablja ameriška vojska. Ta meri 2 milijona skovilov, navaja Daily Post. Za primerjavo: tabasko in podobne pikantne omake, merijo med 2.500 do 10.000 skovilov.

Uporabljali ga bodo v medicini

Čili Zmajeva sapa je tako treba hraniti v zapečatenih stekleničkah, saj bi lahko nepopravljivo požgal sluznico, če pa bi ga kdo zaužil, bi najverjetneje umrl zaradi anafilaktičnega šoka.

Poskusil ga ni niti Smith niti njegovi sodelavci z univerze, ga pa je valižanski vrtnar položil na konico jezika, a ga je zaradi ekstremne pikantnosti po 10 sekundah izpljunil.

Kakšen je torej namen Zmajeve sape – razen vpisa v knjigo rekordov? Čili so v prvi vrsti razvili za rabo v medicinske namene, saj je učinek omrtvičenja, ki ga na koži povzročajo olja čilijev, v veliko pomoč pri razvijanju lokalnih anestetikov za ljudi, ki so alergični na standardne anestetike.

Čili bo uradno predstavljen na znameniti razstavi cvetja Chelsea Flower Show v Lonodnu med 23. in 27. majem.

The Dragons Breath Chilli, entered with the Guinness Book of Records as the Worlds Hottest Chilli @ 2.48 mill Sch Uns pic.twitter.com/zXUu8fXRCL