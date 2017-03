Video: Sommelierji Slovenijo usidrali na svetovni vinski zemljevid

25 let slovenskega sommelierstva

10. marec 2017 ob 21:26

Vipava - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Slovensko sommeliersko društvo praznuje 25-letnico. Ob srebrnem jubileju so na dvorcu Zemono najbolj zaslužnim za prepoznavnost slovenskih vin in razvoj pivske kulture podelili priznanja.

Zdaj je pri nas 845 izšolanih sommelierjev, petdeset jih je končalo tudi najvišjo stopnjo izobraževanja. V svetovnem vrhu so Japonci, Francozi, Italijani in Nemci, slovenski poznavalci spajanja vin s hrano so jim na tekmovanjih tik za petami.

V četrt stoletja so sommelierji Slovenijo dodobra usidrali na svetovni vinski zemljevid. "Vsi tisti, ki pridejo zdaj v Slovenijo - od svetovnih sommelierskih prvakov do različnih strokovnjakov - vsakdo, ki pride sem, je presenečen nad našim delom, nad našimi vini, kulinariko," je povedal Ivan Peršolja, predsednik društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije.

Slovenski sommelierji so uspešni na velikih prvenstvih, med najboljši sommelierski podmladek sodi tudi študentka vinogradništva novogoriške Univerze, ki je postala evropska viceprvakinja mladih vinskih strokovnjakov v Parizu. "Zdaj, kako uriš svoje čute, je pa čisto preprosto. Samo treba je poskusit čim več vin, si jih vtisnit v spomin in mislim, da je to - to," pravi Vanesa Klinec.

Sommelier pa ni le poznavalec vin, pač pa tudi žganjic, kav, čajev, cigar in celo - vode ... "So gosti tako postali izbirčni - oziroma naročajo vode, ki imajo manj mineralnih snovi," pojasnjuje Boris Gašparin iz restavracije Pikol.

In sommelier ni le svetovalec gostu, pač pa tudi ... "Sommelierstvo ti le odpre neka nova obzorja - ta izkušnja, ta senzorika v bistvu zelo, zelo pomaga tudi v kuhinji," pravi Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu.

Mojca Dumančič, TV Slovenija

VIDEO 25-letnica sommelierskega društva

D. S.