Laponska (in Božiček) v težavah - ni snega, ni turistov

Poleti so namerili več kot 32 stopinj Celzija

23. november 2018 ob 11:44

Rovaniemi - MMC RTV SLO

Laponska, ki si največ turistov obeta prav med decembrskimi prazniki, saj želijo mnogi obiskati Božičkovo vas in njegov dom, se spoprijema z nenavadno težavo – ker še ni zapadel sneg, turistične agencije odpovedujejo rezervacije.

Običajno imajo na skrajnem severu Finske v takem času od 20 do 30 centimetrov snega, kar je ravno prav za tipično belo podobo pokrajine in središča finske Laponske, mesta Rovaniemi.

Sneg prispeva k čarobnosti in romantičnosti Božičkove dežele, a letos je na severu Evrope neobičajno toplo. V Božičkovi vasi, ki leži v bližini arktičnega kroga, je tako snega le za vzorec oziroma še toliko ne, običajno pa je ta del Evrope 175 dni na leto prekrit z belo odejo, piše CNN. Prav pomanjkanje snega bi lahko za vrhunec turistične sezone, "Božičkovo sezono," kot jo imenujejo, pomenilo prav katastrofo.

Hotela iz ledu ne morejo postaviti

Nekaj britanskih turističnih operaterjev je zaradi pomanjkanja snega že preklicalo izlete na Laponsko in letalske vozovnice, strankam so ponudili vračilo denarja ali spremembo datumov. Odpovedani so tudi obiski SnowVillagea – hotela nad arktičnim krogom, ki bi moral biti izdelan samo iz snega in ledu, a je previsoka temperatura onemogočilo njegovo postavitev.

Če so tamkajšnji prebivalci zdaj zaskrbljeni zaradi odsotnosti prave zime, pa so se poleti čudili zaradi neobičajno vročega vremena, saj so na Laponskem julija letos izmerili rekordno visoko temperaturo – 32,2 stopinje Celzija. Finski meteorolog Ville Siiskonen je za CNN dejal: "Glede na različne scenarije bi lahko napovedali, da bo do konca stoletja sneg iz Laponske skoraj izginil."

"Kako naj razložim svojemu otroku, da ob obisku Božička in njegove vasi ne bo videl snega? Preprosto ne bo tako čarobno, kot smo pričakovali," je nad pomanjkanjem snega razočaran eden izmed tujcev, ki so načrtovali obisk Laponske.

Finski meteorologi pa so dali nekaj upanja, da turistična sezona ne bo šla v nič, saj so za prihodnjih deset dni napovedali nekoliko nižje temperature z nekaj sneženja.

A. P. J.