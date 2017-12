Lučke, kuhano vino in stojnice z drobnarijami: kam na praznični sejem?

3. december 2017 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Začel se je veseli december in ljubitelji okrašenih mest, vonja po kuhanem vinu ter stojnic s takšnimi in drugačnimi drobnarijami že razmišljajo, kam bi se odpravili letos.

Evropski božični sejmi, ki navadno trajajo od sredine novembra do božiča (ali pa še kakšen dan dlje), so poslastica za vse, ki obožujejo vse, kar je povezano s prazničnim decembrom. Medtem ko jih v številnih avstrijskih in nemških mestih prirejajo že stoletja (nürnberškega, ki velja za enega najstarejših na primer prirejajo že od srednjega veka), pa so drugje po njihovem zgledu vzniknili v zadnjih desetletjih oz. letih.

Svetovni popotniški vodniki in spletne strani, namenjene popotnikom, sicer že od poletja pripravljajo izbore najboljših božičnih sejmov predvsem po Evropi, s čimer želijo popotnikom olajšati izbiro, saj je zadnja leta tovrstnih sejmov res ogromno.

Najcenejši adventni konec tedna v ... Rigi

Spletna stran SkyScanner je na primer na svojo lestvico najboljših mest za decembrski izlet in nakupovanje uvrstila tradicionalne Dunaj, Prago, Bremen, Amsterdam in Bruselj. Britansko zasebno poštno podjetje je šlo še dlje in izračunalo, obisk katerega evropskega mesta bo v prazničnem času najmanj obremenil vašo denarnico - ugotovili so, da se konec tedna najbolj izplača preživeti v latvijski prestolnici Rigi, kar vas bo (če tja potujete z Otoka) stalo dobrih 500 funtov za dve osebi, pri čemer so v to všteti letalski prevoz, vsi drugi transferji, nastanitev in "še nekaj žepnine" za drobne nakupe. Na lestvico so sicer uvrstili še bavarsko prestolnico München, francosko mesto Lille, estonsko prestolnico Talin, pa Prago (Češka), Budimpešto (Madžarska), ter dansko, nemško, avstrijsko in (po njihovi oceni najdražje) švedsko glavno mesto.

Sosednji Zagreb Evropo navdušuje že dve leti zapored

Slovenski ljubitelji božičnih sejmov se sicer tradicionalno odpravljajo v bližnja avstrijska mesta, pa tudi v Nemčijo, na Češko, Madžarsko in Hrvaško - Zagreb je sicer lani navdušil tudi številne tuje popotniške poznavalce, zaradi česar so ga že dve leti zapored razglasili za najboljšo tovrstno destinacijo v Evropi. Osrednje prizorišče decembrskega dogajanja, ki se začne 2. decembra in traja do konca meseca, bo tudi letos Trg bana Josipa Jelačiča, ki ga bo, kot obljubljajo v Zagrebu krasil ogromen adventni venec, obiskovalci se bodo lahko sprehodili po pravljičnem zasneženem gozdu, na stojnicah pa bodo ponujali (tudi) "najboljše kuhano vino in klobase". Na Trgu kralja Tomislava bodo odprli drsališče, na Zrinjevcu in Bogovićevi ulici pa postavili lesene stojnice, je so predstavniki mestnih oblasti v začetku novembra pojasnjevali na posebni novinarski konferenci.

Posebno mesto v srcih Slovencev ima tudi dunajski božični sejem (t. i. Christkindlmarkt), katerega korenine segajo v daljno leto 1298. Ta se je v avstrijski prestolnici odprl že sredi novembra, pravljična dežela pred dunajsko mestno hišo, kjer ne manjka stojnic, otroških delavnic in celo nastopov glasbenih zborov, pa bo obiskovalce navduševala vse do konca decembra. Dunajski sejem ob kuhanem vinu in stojnicah z drobnimi spominki in darili sicer slovi tudi po svoji neznosni gneči, saj ga vsako leto obišče več milijonov turistov.

V Mozartovo mesto - in vas, kjer je nastala Sveta noč

Zadnja leta so v naši bližini zelo priljubljeni tudi graški, celovški in salzburški sejem. Salzburg je s svojim starim mestnim jedrom, kjer se bohotijo dvorci in palače, ter glasbeno zgodovino (Mozartovo mesto) eden najljubših ciljev za praznično potepanje in nakupovanje. Tudi tam namreč ne manjka stojci z drobnarijami, skoraj na vsakem koraku pa se lahko obiskovalci posladkajo tudi z znamenitimi mozartovimi kroglicami. Številni izletniki sploh v predbožičnem času radi obiščejo tudi bližno vas Oberndorf, ki slovi kot kraj, kjer je nastala najslavnejša božična skladba, Sveta noč (v izvirniku Stille Nacht). To sta na božični večer leta 1818 premierno zaigrala tamkajšnji učitelj in organist Franz Xaver Gruber in mladi duhovnik v krajevni cerkvi svetega Nikolaja, Joseph Mohr, ki je tudi avtor besedila slovite skladbe.

Celovški najlepši v regiji, graški privablja z ledenimi jaslicami

Celovški sejem, ki je bil v preteklosti večkrat razglašen za najlepšega v Jadransko-Alpski regiji, tudi letos krasi več kot 50 stojnic z idejami za drobna darilca, slaščicami in seveda z gostinsko ponudbo. Ne manjka niti zabave za najmlajše, saj se ti lahko kratkočasijo na raznih igralic ali se poskusijo na drsališču. Drugo največje avstrijsko mesto in prestolnica avstrijske Štajerska se ponaša z enim najbolj bogatih adventnih sejmov v Srednji Evropi. Tradicionalno ga pripravljajo v starem mestnem jedru, ki je osupljivo že samo po sebi, o čemer priča tudi dejstvo, da je uvrščeno na seznam svetovne kulturne dediščine Unesca. Od leta 1996 so ob prazničnih stojnicah ena od osrednjih predbožičnih turističnih zanimivosti v mestu tudi jaslice iz ledu, ki jih postavljajo v atriju graške deželne hiše in za katere vsako leto porabijo okoli ton ledu.

Od Prage do Budimpešte

Pravljično vzdušje v češki prestolnici se začenja 2. decembra in bo trajalo do praznika treh kraljev, 6. januarja. Glavni prizorišči božične pravljice bosta tudi letos Stari mestni trg (Staroměstské náměstí) in Vaclov trg (Václavské náměstí), božični sejmi pa bodo potekali tudi na drugih lokacijah v srednjeveškem mestnem jedru. Ob okrašenih stojnicah, polnih tradicionalnih čeških dobrot, pa si bodo obiskovalci oči spočili tudi na prazničnem okrasju, obljubljajo v Pragi. Tudi trgi in ulice madžarske prestolnice bodo do 1. januarja okrašeni z lučmi in drugim okrasjem, napovedujejo v Budimpešti. Največji božični sejem bo tradicionalno potekal na trgu Vörösmarty, kjer tudi letos ponujajo znamenito pecivo kürtös kalács, v lesenih hiškah pa prodajali izdelke madžarske domače obrti.



Ljubljana, Maribor ali Celje?

Če pa vam finance ali časovna stiska ne dopuščajo izletov v tujino, se lahko odpravite tudi na primer v prestolnico, kjer vas letos ob številnih stojnicah z izdelki iz lecta, lesenimi rezbarijami in pleteninami čakajo tudi tri drsališča. Kot vsako leto, pa bodo Ljubljano obiskali vsi trije dobri možje, pripravljajo različne sejme in obljubljajo pestro glasbeno ter kulinarično dogajanje.



Medtem ko je prestolnica v prazničnih lučeh zažarela 1. decembra, pa se je v drugem največjem slovenskem mestu praznično vzdušje začelo že zadnji novembrski konec tedna. V t. i. Vilinskem mestu bodo na svoj račun prišli najmlajši, na Grajskem trgu, kjer ne manjka stojnic s hrano in pijačo, pa staro in mlado, ki si želi zabave, vabijo v Mariboru. Na Trgu Leona Štuklja bodo zadnji teden leta vsak dan pripravljali koncerte, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika pa bo ves december v znamenju barantanja in nakupovanja pri stojnicah rokodelcev, zeliščarjev, oljarjev in medičarjev, še pravijo v Mariboru.



Med najmlajšimi je zelo priljubljeno tudi knežje mesto Celje, kjer pred mestno hišo že leta vsak december zaživi pravljična dežela. Ta bo letos svoja vrata odprla 14. decembra, vile in drugi pravljični junaki pa bodo otroke zabavali vse do konca leta. Po Celju bodo najmlajše prevažali pravljični vlakec in pravljični konjički, vse do konca meseca pa bo v mestnem središču potekal tudi božično-novoletni sejem. Več o decembrskem dogajanju po Sloveniji si boste sicer lahko prebrali v naslednjih dneh.

Tanja Kozorog Blatnik