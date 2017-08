Pariz za nudiste odprl del svojega največjega parka

Prepovedana voajerizem in ekshibicionizem

31. avgust 2017 ob 09:22

Pariz - MMC RTV SLO

Pariški nudisti so dobili še en javni kraj, kjer se bodo lahko nemoteno in brez posledic goli sprehajali. Za nudiste so namreč odprli del največjega parka v Parizu, Bois de Vincennes.

"Ustanovitev območja v parku Bois de Vincennes, v katerem je dovoljen nudizem, je del svobodomiselne vizije uporabe javnih prostorov v Parizu," je dejala Penelope Komites, namestnica pariške županje, ki skrbi za mestne parke.

Nudisti se bodo v parku lahko sprehajali od danes do 15. oktobra, vsak dan od 8.00 do 19.30. V bližino območja so že postavili usmerjevalne table, ki bodo vse, ki si bodo zaželeli sprehajanja brez oblek, vodili do vhoda. Ljubiteljem golote so namenili 7.300 kvadratnih metrov površine, piše Guardian.

Mestne oblasti so zagotovile, da v parku ne bodo dovolili voajerizma in ekshibicionizma, saj želijo zagotoviti, da se bodo nudisti dobro počutili.

"Popolna sreča"

"To je izjemna novica, popolna sreča, in še ena svoboda več za nudiste," je dejal predstavnik pariškega naturističnega združenja Julien Claude-Penegry, ki je prepričan, da bo park zelo oblegan, saj se bodo brez oblek po zelenicah in poteh parka želeli sprehajati ne le Parižani, ampak bodo vanj prihajali tudi nudisti iz širše pariške regije. Claude-Penegry je dodal: "Odločitev o odprtju parka za nudiste kaže na odprtost mestnih oblasti, prepričan pa sem, da bo poteza prispevala tudi k spreminjanju odnosa meščanov do golote, naših vrednot in spoštovanja narave."

V Parizu sicer že deluje javni bazen, v katerem lahko nudisti trikrat tedensko plavajo brez kopalk, po vsej državi pa je za nudiste na voljo 460 krajev, med njimi je 155 kampov in 73 plaž.

V Franciji naj bi bilo 2,6 milijona nudistov.

