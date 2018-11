21. Slovenski festival vin: hram kulture napolnili vinski hlapi

Dogodek, ki povezuje vino in posel

16. november 2018 ob 21:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Cankarjevem domu, hramu slovenske kulture, je v teh dneh zadišalo tako kot v običajnih vinskih hramih – preddverje in veliko sprejemno dvorano je namreč zasedlo več kot 150 vinarjev, pri katerih je bilo moč poskusiti več kot 500 različnih vinskih vzorcev.

Vinski hlapi so na dvodnevni 21. Slovenskih festival vin privabili množico obiskovalcev, med katerimi poleg ljubiteljev vina ni manjkalo gostincev, hotelirjev, poslovnežev in trgovcev. "Ideja je, da krepimo predvsem poslovni del. Da se festival utrdi predvsem kot stičišče ljudi, povezanih z vinarstvom. Na ostalih festivalih tega ni in vinarji to pogrešajo," je za MMC povedala ena od organizatork dogodka Lara Petkovšek.

"Vizija na dolgi rok je, da razširimo poslovne priložnosti. Želimo si, da postane festival vin točka, kjer se vinarji povežejo s hotelirji, gostinci in ostalimi in da na ta način nastanejo nova sodelovanja. Ravno zato smo festival po 21 letih vrnili v Cankarjev dom, kjer lahko vse ponudnike in razstavljavce združimo pod eno streho," je povedala organizatorka.

Mladi vinar leta navdušil z merlotom

Da je treba v prihodnosti še bolj krepiti prodajne kanale, se strinja tudi Martin Eržen iz briške družinske kmetije Čarga, ki je bil v okviru letošnjega festivala okronan za mladega vinarja leta 2018. "Glavnina je strmenje v tujino in izvoz. Imamo odlično razmerje med kakovostjo in ceno in mislim, da je pred nami svetla prihodnost," je povedal mladi vinar, ki mu je naslov najboljšega med mladimi vinarji prinesel merlot iz leta 2016, ki je navdušil 7-člansko strokovno komisijo.

"Že naši starši so vedeli, da je slovensko vino dobro, da je visoke kakovosti. Dali so nam oporne točke, mladi pa z izobraževanjem in inovacijami vse skupaj dvigamo na še višjo raven. Imamo dobro bazo in veliko potenciala za nadaljnji razvoj, ponudba je dobra, prostora pa dovolj za vse. Mislim, da je pred nami svetla prihodnost" je še povedal Erzetič.

Na splošnem ocenjevanju festivalskih vin, ki je sicer potekalo že pred samim dogodkom, je strokovna komisija pod vodstvom prof. dr. Tatjane Košmerl izbrala najboljša med belimi, rdečimi in penečimi vini. Med belimi vini je z mešanico štirih vin zmagal Tomaž Fabčič, med rdečimi je bilo po ocenah strokovnjakov najboljše vino iz hiše vina San Martin, med penečimi vini pa je prvo mesto zasedla Zlata Radgonska penina iz Radgonskih goric.

Vse večje zanimanje za kakovostna vina

Slovenski festival vin se uvršča med bolj strokovne in prestižne vinske dogodke v Sloveniji, saj dogodek spremlja tudi bogat strokovni program z delavnicami in predavanji. Med razstavljavci vin so imeli svoj kotiček postavljen tudi člani Društva za razvoj vinske kulture Sommelier Slovenija.

Sommelierka Vesna Belič nam je predstavila paleto okusov, ki se pojavljajo v kozarcih vina, ob tem pa razložila, da je zanimanje za to panogo vedno večje. "Ker se pri nas viša kultura pitja, je vse večje zanimanje tudi za sommelierstvo. Vse večje je povpraševanje po strokovnjakih, ki kupcem pomagajo pri izbiri vina ter se prepričajo, da gre za korekten proizvod," je povedala sommelierka.

"Obisk je odličen. Vse polne so vse delavnice, obe dvorani, velika sprejemna in predverje." nam je ob koncu obiska festivala povedala Lara Petkovšek, ki je dodala, da organizatorje dogodka zaradi obsežne in kakovostne vinske ponudbe pri sestavljanju prihodnjega programa čakajo sladke skrbi.

Nekaj utrinkov z 21. Slovenskega festivala vin si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Miha Zavrtanik