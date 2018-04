300 smučarjev zapečatilo rekordno zimsko sezono pod Vitrancem

Z velikonočnim ponedeljkom končana smučarska sezona

3. april 2018 ob 09:34

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Kranjskogorski žičničarji so zadovoljni ustavili naprave. Sezona je bila rekordna: prvič v samostojni državi so našteli več kot 220.000 smučarjev, smučišča pa so obratovala 130 dni.

Na smučiščih v Kranjski Gori, ki s 70-letno tradicijo sodijo med najstarejša smučišča pri nas, so žičniške naprave še zadnjič pognali na velikonočni ponedeljek - zimsko sezono je pod Vitrancem sklenilo približno 300 smučarjev. Kranjskogorska smučišča še vedno najraje obiskujejo domači smučarji, teh je 70 odstotkov.

Smučarska sezona 2017/2018 je bila "izredno intenzivna in dolga", saj so smučišče odprli že 24. novembra lani. December in januar sta bila za smuko vremensko ugodna meseca, manj pa počitniški februar, v katerem je bilo kar 18 dni slabega vremena.

V drugi polovici meseca marca zanimanje za smuko v Kranjski Gori že tradicionalno upade in se glavnina smučarjev preusmeri na visokogorska smučišča in na počitnice na morju, so sezono opisali v družbi RTC Žičnice Kranjska Gora.



Smučišče je zdaj v lasti tujega podjetja Skiways. Eden izmed glavnih in velikopoteznih načrtov v bližnji prihodnosti je gradnja kabinske žičnice na vrh Vitranca, kar pa bo predvsem velik finančni zalogaj.

"Vrednost projekta se giblje od 10 do 12 milijonov evrov, vsi pričakujemo, da bomo stopili skupaj z lokalno skupnostjo in morda s kakšnimi sredstvi na ravni države, pa evropskih sredstev," je dejala Klavdija Gomboc.

Smuči so torej že postavljene v kot, misli pa že pri poletni sezoni, ki se bo v Kranjski Gori začela 20. aprila. Takrat načrtujejo tudi odprtje kolesarskega parka in poletne sezone na smučišču - gostili bodo evropsko kolesarsko konferenco, pa tudi več kolesarskih dogodkov. Upajo, da se bo število poletnih obiskovalcev približalo številki 40.000.

Reportažo z zadnjega smučarskega dne si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

VIDEO V Kranjski Gori našteli 220.000 smučarjev

T. H., Jan Novak/TV Slovenija