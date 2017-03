400 ljudi naenkrat na Blejskem gradu? To ne bo šlo, gneča je odločno prevelika.

Lani našteli rekordnih 440.000 obiskovalcev

19. marec 2017 ob 09:38

Bled - MMC RTV SLO/STA

Upravljavci Blejskega gradu razmišljajo, kako v času konic omejiti obisk, da ta ne bi presegel 300 obiskovalcev naenkrat. Prevelika gneča namreč otežuje oglede in zmanjšuje zadovoljstvo obiskovalcev.

"Lansko rekordno leto, v katerem smo našteli več kot 440.000 obiskovalcev, nas je spodbudilo k razmisleku o tem, kako obvladovati veliko število ljudi, ki prihajajo na grad, in kako organizirati promet ter dostope, da bomo letošnje poletje bolje pripravljeni na ta velik obisk," je pojasnil direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik.

Tako so se že lotili iskanja rešitve, kako poskrbeti, da na gradu naenkrat ne bi bilo več kot 300 ljudi, kar še omogoča normalen ogled. Zdaj se ob nekaterih konicah zgodi, da je na gradu celo 400 ljudi.

Ljudem je treba med čakanjem nekaj ponuditi

"Tehnologija obstaja, zdaj jo moramo prilagoditi svojemu položaju. Predvsem moramo vedeti, kdaj je meja presežena, in poskrbeti za to, da ljudem, ki bi morali za vstop na grad malo počakati, v tem času nekaj ponudimo. O tem še razmišljamo. Za začetek pa smo že lani naredili dvojne stopnice na obrambni zid, to pomlad pa bomo uredili še dodatne sanitarije," je povedal Završnik.

V okviru zmožnosti gradu bodo poskrbeli tudi za boljše dostope na grad. Zato bodo v teh mesecih sanirali celotno pot od parkirišča do objekta in razširili del poti, ki je pokrit z granitnimi kockami, tako da bodo omogočili srečevanje obiskovalcev, ki se vzpenjajo na grad, in tistih, ki odhajajo. Ker pod to potjo potekajo tudi več kot 50 let stare komunalne instalacije, bodo hkrati sanirali še te.

Čez poletje del ne bo

Završnik računa, da bodo prenovo končali do 1. maja. Nato se bodo preko glavne poletne sezone posvetili programom in prireditvam na gradu in na Bledu. Jeseni pa bodo začeli še z drugim delom letošnjih naložb, in sicer naj bi novembra ter decembra sanirali spodnjo in zgodnjo teraso ter preko zime prenovili tudi strojne inštalacije nad restavracijo in viteško dvorano.

Pomladni del prenove bo stal okoli 130.000 evrov, jesensko-zimski del pa še 400.000 evrov. Tako bodo v obdobju enega leta v grad ponovno vložili med 600.000 in 700.000 evrov. Z zamenjavo kritine spomladi prihodnje leto pa bodo zaokrožili desetletni cikel prenov na gradu, v katerega bo v tem času skupaj vloženega od štiri do pet milijonov evrov.

V čakanju na zeleno luč za dvigalo na grad

Glavna naložba bo nato izgradnja dvigala na grad, kar naj bi stalo okoli 2,5 milijona evrov. Lani so pripravljali prostorske dokumente, ki naj bi bili potrjeni v drugi polovici tega leta. To bo pomenilo zeleno luč za projekt.

Že v času usklajevanja aktov pa so bile podane in sprejete končne odločitve. "Tako bomo lahko zdaj pa res končno konkretno pristopili k projektiranju in izvedbi," je dejal Završnik.

