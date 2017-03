99 slovenskih restavracij z meniji po enotni ceni

Spomladanski Teden restavracij

Začel se je lov na spomladanski Teden restavracij - med 10. in 19. marcem bodo najboljši slovenski chefi in chefinje razvajali s posebnimi meniji.

Meniji so na voljo po enotni ceni - 17 evrov.

Izbirate lahko kar med 99 restavracijami, od tega je devet novih: Restavracija Union (Ljubljana), Steakhouse (Maribor), Restavracija Amon (Olimje), Hotel Planinka (Ljubno ob Savinji), Gostilna Triglav (Dobrna), Gostilna Ribnik (Zagorje ob Savi), Tri Lučke (Sremič), Gostišče Kapušin (Krasinec), Gostilna pri hrastu (Nova Gorica).

Po številu sodelujočih restavracij od letos naprej prednjači Štajerska (27) pred Ljubljano z okolico (26), sledijo: Gorenjska (15), Primorska (14), Dolenjska (13), Prekmurje (2), Notranjska (1) in Koroška (1).

Rdeča nit - narava

"Ne raste le število gostov Tedna restavracij, temveč so ti gostje tudi vedno bolj osveščeni. Ne nazadnje se cena menijev poveča za evro z vsako letnico, zato tudi gostje vsako leto več zahtevajo in pričakujejo," pravi Uroš Mencinger, kulinarični kritik in selektor Tedna restavracij. Dodal je, da je spomladanski Teden restavracij za chefe še poseben izziv, saj morajo menije ustvariti v zimskem času, gostje pa sredi marca na krožnikih že pričakujejo pomlad: "In letos je rdeča, pravzaprav zelena nit Tedna restavracij še narava."

Vse podatke o načinu rezervacije, sodelujočih restavracijah, razpoložljivih mestih in izboru menijev so dostopne na spletni strani Tedna restavracij.

