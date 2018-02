Adria bo konec aprila začela leteti tudi v sejemsko mesto Düsseldorf

Od marca šest novih destinacij

6. februar 2018 ob 17:00

Letalska družba Adria Airways odpira novo letalsko linijo z mednarodnim letališčem v Düsseldorfu. V omenjeno nemško mesto bo letela štirikrat na teden, in sicer od 26. aprila dalje, so sporočili iz družbe.

"Düsseldorf je pomembno gospodarsko središče, je mednarodni poslovni in finančni center, zato je za Adrio Airways odprtje redne letalske linije izrednega pomena. Ponosen sem, da Adria Airways odpira to povezavo in prispeva h krepitvi poslovnih odnosov med Slovenijo ter Nemčijo," je ob oznanitvi letalske povezave s prestolnico nemške dežele Severno Porenje-Vestfalija, za katero je že mogoče kupiti vozovnice, dejal direktor družbe Arno Schuster.

Komercialni direktor Adrie Christian Schneider pa je ob tem dodal, da želijo v družbi okrepiti svojo navzočnost na nemškem trgu: "Obstoječima povezavama s Frankfurtom in Münchnom v marcu dodajamo še Hamburg, mesec pozneje pa še Düsseldorf." Ob tem je poudaril, da Adria s širitvijo povezav "utrjuje položaj močnega regionalnega letalskega prevoznika, ki povezuje osrednjo in jugovzhodno Evropo ter omogoča izvrstne povezave z balkansko regijo".

Adria Airways bo namreč že konec marca obstoječim 17 destinacijam dodala še šest novih. Ljubljansko letališče bodo povezali z Bukarešto, Hamburgom, Sofijo, Ženevo, Dubrovnikom in otokom Bračem, pa tudi z ukrajinsko prestolnico Kijev, kamor so začeli leteti pozimi. Vsak teden bodo tako leteli kar 209-krat na 24 različnih destinacij, so se še pohvalili v Adrii.

