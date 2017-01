Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pri Adrii so se odločili za vnovično vzpostavitev neposredne povezave s severom Anglije. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Adria dvakrat na teden spet v Manchester

Letalske vozovnice že v prodaji

31. januar 2017 ob 11:24,

Ljubljana - MMC RTV SLO

S poletnim voznim redom Adria Airways spet vzpostavlja povezavo z Manchestrom, največjim mestom na severu Anglije.

Poletni vozni red začne veljati 26. marca, potniki bodo lahko z Adrio iz Ljubljane v Manchester leteli dvakrat tedensko: ob sredah in sobotah. Prodaja letalskih vozovnic se je že začela.

Kot so pri Adrii zapisali v sporočilu za javnost, je Manchester "sodobna metropola z modernimi stavbami, bogatim umetniškim in kulturnim dogajanjem, neštetimi bari in prijaznimi domačini, ki kar vabi popotnike, da jo raziščejo".

Polmilijonsko mesto je sicer "na prvo žogo" morda najbolj znano po nogometu, je pa tudi pomembno gospodarsko središče in prometno vozlišče, ki leži znotraj drugega najgosteje poseljenega območja v Združenem kraljestvu.

