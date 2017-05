Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ladja Albatros ima prostora za 800 potnikov. Foto: ekoper.si Tudi letos so v Turistični organizaciji Koper večje dogodke v mestu uskladili s prihodi potniških ladij. Foto: ekoper.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Albatros v Koper pripeljal 800 turistov, do konca leta jih pride 80 tisoč

V Koper bo do novembra vplulo 61 potniških ladij

1. maj 2017 ob 10:28

Koper - MMC RTV SLO

V Koper je v nedeljo priplula ena največjih čezoceanskih potniških ladij, Albatros, ki sprejme 800 potnikov in ima 340 članov posadke.

Ladja Albatros pluje že od leta 1973, ko je bila splavljena kot Royal Viking Sea za ameriško ladjarsko družbo Royal Viking Line, vmes je kar nekajkrat zamenjala lastnika, dokler je ni leta 2005 kupilo nemško podjetje Phoenix Reisen in z njo nadomestilo prvega Albatrosa te družbe.

Čezoceanka, ki pluje pod zastavo Bahamov, je dolga 205 in široka 25 metrov, kot omenjeno pa sprejme do 800 potnikov.

Letos v Koper prihaja 61 ladij s skupno skoraj 80.000 turisti

Albatros je sicer le ena izmed (predvidoma) 61 potniških ladij, ki bodo v koprsko pristanišče vplule do konca leta in tako v državo pripeljale malo manj kot 80.000 turistov, so sporočili iz Mestne občine Koper. Ob tem so dodali, da bo največ potniških ladij v pristanišče priplulo maja in oktobra. Sezona sicer traja od februarja do novembra, ko bo Koper obiskala zadnja takšna ladja.

Tudi letos so v Turistični organizaciji Koper večje dogodke v mestu uskladili s prihodi potniških ladij, prav tako bodo skušali znamenitosti in doživetja turistom približati s kartico doživetij Koper Card, so še sporočili s koprske mestne občine.

T. K. B.