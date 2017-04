Andrea Tortora, kralj panettoneja in najboljši slaščičar Italije

Zadolžen za sladice v hotelu Rosa Alpina

30. april 2017 ob 06:42

San Cassiano - MMC RTV SLO

Star je komaj 30 let, z urejeno pričesko in pristriženo bradico pa bi ga prej postavili na naslovnico modnih revij kot pa za štedilnik. A naj vas videz ne zavede - Andrea Tortora večino časa preživi globoko zakopan v moko in kvasne nastavke.

Nauradno je namreč kralj panattonejev, povsem uradno pa nosilec lente najboljšega slaščičarskega mojstra v Italiji za leto 2017.

Naziv sta mu referenčni italijanski kulinarični vodič Gambero Rosso in revija Identita’ Golose podelila oktobra lani, s čimer je mladi pekovski mojster postavil piko na i svoji strmo vzpenjajoči se karieri.

Tortora je že četrta generacija slaščičarskih mojstrov, za panettone, v Italiji priljubljen zlasti za božič in veliko noč, ga je navdušil dedek, prvo delovno mesto pa je bila slaščičarna Giacomelli v Veroni.

Od Benetk do Singapurja

Od tam dalje se seznam restavracij in hotelov, v katerih je pilil svoje znanje, bere kot vodič po mondenih (kulinaričnih) destinacijah sveta: Hotel Bauer v Benetkah, Il Pellicano v Grossetu, pariški Ledoyen, St.Hubertus v San Cassianu v Dolomitih, Waterside Inn pri chefu Michelu Rouxu v Brayu, restavracija Zafferano v Singapurju, zdaj pa je spet nazaj v San Cassianu, pri chefu Norbertu Niederkoflerju, kjer dela kot vodja slaščičarskega dela luksuznega hotela Rosa Alpina in njegove restavracije St, Hubertus (2 Michelinovi zvezdici).

Ob tem je Tortora na valovih osvojenega naslova najboljšega slaščičarja za lanski božič lansiral še svoj lastni projekt, AT Pâtissier, v katerem se je s pomočjo pekarne Il Vecchio Fornaio v Padovi specializiral za visoko kakovostne kvašene pekovske izdelke s panettonejem na čelu. In kakšnim panettonejem.

Če boste imeli priložnost kdaj poskusiti Tortorovega paradnega konja, vam ne bo žal - tudi, če ste skeptični do panettonejev. Njegov je mehek kot puh, dehteč od vanilije, agrumov in kvasa, v ustih pa se tako pregrešno topi, da ga ne bi zamenjali za nobeno sladico. Ni čudnega, da imajo ob kakih posebnih dogodkih, kot je bil januarski mednarodni kulinarični simpozij Care's, v Rosa Alpini kar "panettone after partyje". Na njih strežejo panettone in šampanjec.

Panettoneje razproda vnaprej

In če so vam Dolomiti predaleč, ne skrbite, Tortora svoj lastnoročno izdelan panettone danes prodaja kar na 24 lokacijah v Italiji, po eni v Švici in Avstriji in dveh v Londonu. Še vedno pa ga lahko tudi naročite po spletu (hello@andreatortora.com), cena panettoneja v lični kovinski škatli pa je okoli 30 evrov. A pozor - običajno so razprodani že krepko vnaprej, saj Tortora prisega na kvaliteto, ne kvantiteto.

Spodaj si lahko preberete intervju z mladim mojstrom, v katerem nam je zaupal nekaj skrivnosti popolnega panettoneja in razkril, kaj meni o sladicah v vrhunskih restavracijah, ki so zadnje čase malce na slabem glasu.



Italijanske sladice slovijo po vsem svetu - od tiramisuja do kanolijev, od pannacotte do panettoneja ... Glede na to, da ste kralj panettonejev, ne vem, ali naj sploh vprašam, pa vseeno - katera tipična italijanska slaščica je vaša najljubša in priprava katere se vam zdi najtežja?

To je res zelo težko vprašanje! Moja najljubša? Panettone, seveda (smeh).

Od kod izvira vaša ljubezen do tega dobro znanega peciva in kako ste se odločili, da se specializirate prav zanj?

Leta in leta sem opazoval svojega starega očeta, kako je delal panettone, in sem bil vedno fasciniran nad postopkom vzhajanja, nad mehkobo, nad omamnim vonjem. Odločil sem se, da se specializiram za panettone preprosto zato, ker ga obožujem!

Pred tem intervjujem ste mi povedali, da ste za to sezono s panettoneji že zaključili in da bo naslednja serija na voljo junija. Zakaj ta sezonskost? Zakaj ne pečete vaše podpisne sladice ves čas? In koliko različnih tipov panettonejev sploh pečete? Do zdaj sem poskusila vašega klasičnega in tistega iz čokoladnega testa.

To bi pojasnil takole: v hotelu Rosa Alpina sem zadolžen za slaščice in tam se igram z različnimi tipi vzhajanih slaščic - omenili ste oba klasična panettoneja, poleti pa denimo pečem še mareličnega. Poleg tega pa imam še lastno podjetje, AT|Patissier, ki se specializira za panettone. In misija mojega podjetja je, da streže le popolne izdelke, zato sem se odločil, da se osredotočim na le peščico res popolnih izdelkov namesto za večjo ponudbo srednje kakovosti.

Ko ste že omenili AT|Patissier - na vaši strani ste objavili tudi recept za vaš panettone, ampak, če sem iskrena, zdi se precej zapleten. Ga res lahko vsak speče doma?

Z dobršno mero vztrajnosti in potrpežljivosti, lahko!

Kaj je skrivnost dobrega panettoneja? Kaj loči dober panettone od povprečnega in kje delajo domači peki največ napak?

Ključnega pomena je kisli kvasni nastavek, pri katerem mora biti razmerje med sladkostjo in kislino ravno pravšnje. Nato svojo vlogo igrata tudi vaša izbira sestavin in tehnika. Največ napak ljudje naredijo pri temperaturi peke. Če je previsoka, se panettone zažge, če je prenizka, pa se izsuši. odločilnega pomena je prepoznati pravo temperaturo in pravi trenutek, da ga vzamete iz pečice.

Veliko Slovencev, ki jih poznam, niso največji ljubitelji panettoneja - ali ne vidijo draža te slaščice ali se pritožujejo, da je presuh ... slišite take pomisleke nad panettoneji tudi v Italiji? In kaj ti skeptiki porečejo, ko poskusijo vaš panettone?

Okusi so osebni, šele ko nekdo poskusi, pa lahko poda sodbo.

Kot ste že sami omenili, trenutno delate kot vodja slaščičarske sekcije v Hubertusu, restavraciji z dvema Michelinovima zvezdicama. Koliko svobode imate pri svojem delu? Glede na to, da je St. Hubertus za nameček še hotelska restavracija, si predstavljam, da imajo določene hotelske zahteve, omejitve in pričakovanja, kako naj bi bila vsa hrana pripravljena, vključno s sladicami ... Ali se motim in vam dajo povsem proste roke?

S sledenjem filozofiji "Cook the Mountain" (Skuhajte goro) chefa Norberta Niederkoflerja sem si prislužil popolno svobodo izražanja. Rosa Alpina ne ponuja polpenziona ali polnega penziona, zato v St. Hubertusu nimamo kakih hotelskih omejitev. V hotelu sem zadolžen za sladki del zajtrka, za voziček s slaščicami, za kruh za Wine Bar & Grill, čokolado za hotelski salon in sobe ter za posebne torte.

Zloglasni Guardianov kulinarični kritik Jay Rayner je prejšnji teden napisal odmevni in kritični članek o sladicah v vrhunskih restavracijah, kako je sit in naveličan modernih, "polovičarskih" sladic s penami, moussi in panacottami in kako bi samo rad pošteno sladico, kot je torta. Kot nekdo, ki je bil nedavno razglašen za najboljšega slaščičarja Italije, kaj porečete na to? Mar umetnost slaščičarstva izumira?

Hvala, ker ste delili z menoj ta članek in hvala gospodu Raynerju za odličen članek. Popolnoma res je. Na to gledam kot odlično priložnost za butične slaščičarne in pekarne, ki bi lahko z restavracijami sodelovale pri izdelavi naročenih in svežih izdelkov. V Wine Bar&Grillu Rose Alpine sem našel rešitev v vozičku s slaščicami: celotna priprava je do zadnjega v rokah moje slaščičarske ekipe, ekipa Grilla nima nobenega dela, vsak dan pa voziček napolnimo z modernimi miniaturami, tem pa dodamo še kako veliko pito Tatin ali kolač baba ali pekovsko pecivo.

Zame je to nadvse zabavno!

Če se vrneva k Raynerjevi pritožbi - v vrhunskih restavracijah sladica dejansko pogosto res je razočaranje in poznam kar nekaj dobrojedcev, ki niso nič kaj navdušeni, ko se bliža čas za sladki del. Nekateri menijo, da gre razlog za to iskati v tem, ker je potrebno veliko dela, da narediš dobro sladico, njena cena pa je običajno precej nizka v primerjavi s predjedmi in glavnimi jedmi, zato ji restavracije ne posvečajo toliko pozornosti. Kako se vi kot vodja slaščičarskega dela restavracije borite proti tej nič kaj laskavi podobi?

Rad bi ločil dve situaciji: v vrhunski restavraciji, kot je St. Hubertus, gostje iščejo izkušnjo, zato nimamo a la carte menija in cen, ampak samo degustacijske menije. In pecivo igra pomembno vlogo, od kruha do piškotkov ob koncu (t. i. petit four). Nimajo vse vrhunske restavracije proračuna za specializiranega slaščičarja in njegovo profesionalno opremo. Zato tudi mislim, da bi iz te težave lahko ustvarili odlično priložnost. Moja ideja? Zaenkrat je še skrivnost, ampak počakajte še malo.

Ste najboljši slaščičar Italije. Povejte mi iskreno, ko jeste v nekaterih najaboljših restavracijah - si pogosto mislite, kako bi vi sladico naredili boljšo? Ste še posebej kritični pri sladicah?

Skušam uživati v trenutku, ampak, seveda sem.

Kaja Sajovic

kaja.sajovic@rtvslo.si



Recept za panettone Andree Tortore:

- Prvi nastavek: 20g bele moke, 20g naravnega kvasa, 9g vode - Drugi nastavek: 40g bele moke, 40g naravnega kvasa, 17g of vode - Tretji nastavek: 80g bele moke, 80g naravnega kvasa, 14g vode - Prvo testo za panettone: 400g bele moke, 170g zmehčanega masla, 190g naravnega kvasa, iz tretjega nastavka, 200g rumenjakov, 150g vode (28°C), 175g sladkorja - Drugo testo: 100g bele moke, 35g sladkorja, 60g rumenjakov, 60g zmehčanega masla, 16g akacijevega medu, 12g soli, 1/2 vanilijevega stroka s Tahitija, 1/2 pomaranče (sveže naribane), 1/2 limone (sveže naribane), 200g kandirane pomarančne lupine (arancinov), 200g rozin - Obloga: 40g mandljeve moke, 40g lešnikove moke, 120g sladkorja, 9g moke, 2g kakava, 3g koruzne moke, 50g beljakov - Dekoracija: mandlji, sladkorne perle

1. Naredite kvasni nastavek - najbolje, da se tega lotite ob 6. uri zjutraj dan pred peko. Zmešajte vse sestavine za "prvi nastavek" in mešajte 7 minut, pri tem pa bodite pozorni, da temperatura testa ne preseže 27°C. Pustite 3 ure, da vzhaja na 27°C, dokler se volumen ne potroji.

2. Ob 10.00 zmešajte vse sestavine za "drugi nastavek" s prvo serijo testa, mešajte 7 minut. Testo ne sme preseči 27°C. Naj vzhaja 3 ure na 27°C, da se volumen potroji.

3. Ob 14.00 ponovite postopek še za tretji nastavek, mešajte 7 minut. Pustite vzhajati 3 ure na 27°C - nastalo testo je osnovni kvasni nastavek za vaš panettone.

4. Ob 18.00 zmešajte prvo testo za panettone - sladkor stopite v vodi na nizki temperaturi, dodajte moko in polovico rumenjakov.

5. Vse skupaj zmešajte v mešalcu, da dobite gladko in elastično testo. Dodajte 190g osnovnega kvasnega nastavka iz tretjega nastavka in preostale rumenjake. Mešajte, nato počasi dodajajte še maslo. Temperatura testa naj bo 26°C.

6. Pustite vzhajati 12 ur na 27°C, da se volumen potroji.

7. Naslednji dan ob 7.00 pripravite drugo testo z zmešanjem prvega testa z moko. Gnetite okoli 15 minut.

8. Počasi dodajajte sladkor in rumenjake.

9. Dodajte med, vanilijo, lupino pomaranče in limone. Nazadnje dodajte še sol in mešajte še 3 minute.

10. Postopoma dodajte maslo in zamesite v mehko, elastično testo. Zmešajte skupaj arancine in rozine in jih dodajte testu. Pustite počivati eno uro na 27°C.

11. Ob 8.30 razdelite testo na dva dela - vsak del bi moral tehtati okoli 1050 g. Vsak del dvakrat razvaljajte in ga položite v modele za panettone. Naj vzhaja še 6 ur na 27°C.

12. Ob 15.30 segrejte pečico na 170°C.

13. Za oblogo zmešajte vse sestavine z mešalcem in premažite panettone. Potresite z mandlji in sladkornimi perlami.

14. Pecite, dokler notranjost panettoneja ne doseže 94°C, nato vzemite panettone iz pečice in ga s pomočjo pletilke z glavo navzdol obesite in psutite, da se ohladi. Počakajte 12 ur, preden postrežete.

K. S.