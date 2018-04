Ano Roš na mestu najboljše kuharske mojstrice nasledila Clare Smyth

Konec vladavine Ane Roš iz Hiše Franko

25. april 2018 ob 18:10

London - MMC RTV SLO

Slovenci smo se lani veselili, saj je bila za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu tudi uradno okronana Ana Roš. Po dobrem letu vladavine jo je zdaj na prestolu nasledila Clare Smyth.

Referenčna revija Restaurant, ki naziv najboljše kuharske mojstrice (The World's Best Female chef) podeli v sklopu svoje razglasitve najboljših restavracij sveta (The World's 50 Best, op. a.), je prestižni naziv letos podelila lastnici moderne londonske restavracije Core by Clare Smyth.

Z nazivom, ki ga je revija podelila že osmič, je znova počastila trdo delo izjemne posameznice, ki s svojimi kuharskimi kreacijami vzornica vsem, ki sanjajo o tem, da bi postali mojstri kuharskega poklica.

Ob novici, da so za laskavi naziv letos izbrali prav njo, je Clare Smyth povedala: "Počaščena sem, da sem prejemnica letošnjega naziva za najboljšo kuharsko mojstrico. To ni le priznanje zame, ampak za vse ženske, ki se gibljejo v kuharskih vodah."

Kdo je Clare Smyth?

Clare Smyth je odraščala na kmetiji na Severnem Irskem. V karieri je sodelovala z enim izmed najbolj cenjenih britanskih kuharjev - Gordonom Ramsayjem. V njegovi restavraciji v Londonu je delovala celih 13 let, kot edini ženski kuharski mojstrici pa ji je restavraciji uspelo ohraniti tri Michelinove zvezdice. Lastno restavracijo je odprla leta 2017.

Londonska restavracija Core by Clare Smyth v svojih modernih prostorih ponuja pretežno britansko kulinariko, vse jedi pa so ustvarjene iz sestavin, pridelanih na lokalnih kmetijah Velike Britanije. Tudi srebrnina in krožniki, ki jih zaposleni pri svojem delu uporabljajo, so izdelani v Veliki Britaniji.

Njene kulinarične stvaritve velikokrat navdihnejo spomini iz otroštva. Irske namreč se vedno ni pozabila, ljubezen do domačega kraja pa pogosto izraža skozi kulinarične umetnine.

Roševa na prestolu najdlje

Urednik gurmanske revije World's 50 Best Restaurants, William Drew, je ob podelitvi naziva povedal: "Veseli in ponosni smo, da lahko Clare Smyth podelimo letošnji naziv najboljše kuharske mojstrice. Njena predanost kuharski obrti, brezkompromisna kakovost njene kuhe in nesporna kulinarična prefinjenost in spretnost so trije razlogi, zaradi katerih je nedvomno vredna te nagrade. Njena pozitiven odnos do dela je neverjeten. Clare je popolni zgled, ki lahko mladim kuharjem pokaže, kaj lahko dosežeš s trdim delom, potrpljenjem, predanostjo in izjemnim talentom."

Roševa, naša najboljša kuharska mojstrica, ki ustvarja v kobariški Hiši Franko, je bila sicer zaradi letos poznejše razglasitve najboljše kuharske mojstrice na prestolu najdlje od vseh dam, kar 15 mesecev.

V tem času je Slovenka dala okoli 600 intervjujev za največje svetovne medije, njena restavracija pa je polno zasedena tudi leto dni vnaprej. Na seznamu 50 Best Restaurants, ki dejansko zajema 100 najboljših restavracij sveta, Hišo Franko najdemo na 69. mestu, medtem ko je prva Eleven Madison Park v New Yorku, pred OSterio Francescano v Modeni.

Nov seznam za leto 2018 bodo razglasili 19. junija v Bilbau.



Najboljše kuharske mojstrice (World's 50 Best):

- 2012: Elena Arzak (Arzak, San Sebastian)

- 2013: Nadia Santini (Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio)

- 2014: Helena Rizzo (Mani, Sao Paulo)

- 2015: Hélène Darroze (Hélene Darroze, Pariz in London)

- 2016: Dominique Crenn (Atelier Crenn, San Francisco)

- 2017: Ana Roš (Hiša Franko, Staro selo)

- 2018: Clare Smyth (Core by Clare Smyth, London)

K. Ši.