Avrorina postaja: Prvi razkošen hotel v vesolju

Postavili ga bodo 320 kilimetrov nad Zemljinim površjem

6. april 2018 ob 17:28

Houston - MMC RTV SLO

Potovanje v vesolje zagotovo ni izlet, ki si ga lahko privoščil prav vsak. Pa vendar "vesoljski turizem" v zadnjih letih naravnost cveti, kmalu pa ga bodo strokovnjaki popeljali na popolnoma novo raven.

320 kilometrov nad Zemljinim površjem bodo postavili prvi razkošen vesoljski hotel. Hotel bo postavilo podjetje Orion Spam, poimenovalo pa ga je kar Avrorina postaja. Če bo gradnja potekala po predvidenem načrtu bo postaja dokončana do konca leta 2021, goste pa bodo začeli sprejemati v začetku leta 2022.

Obiskovalce bo 12-dnevni "počitek" v vesoljskem hotelu stal od 9.5 milijonov dolarjev naprej. Kljub temu pa je cena, glede na dosedanje cene počitnikovanja v vesolju, relativno nizka. Med leti 2001 in 2009 je na vesoljske počitnice na Mednarodno vesoljsko postajo odpotovalo le sedem ljudi, vsak izmed njih pa je izlet plačal z vsoto, ki se je gibala med 20 in 40 milijoni dolarjev.

Podjetje Orion Span bo hotel izgradilo popolnoma samo. Inženirji, ki sodelujejo pri gradnji hotela, so sodelovali tudi pri postavitvi Mednarodne vesoljske postaje. Zaradi številnih izkušenj in dobre pripravljenosti kolektiva so v podjetju prepričani, da se med gradnjo ne bodo soočali s prevelikimi zapleti.

Kako velik bo?

Hotel bo ob dokončanju dosegel velikost kabine zasebnega letala. S prostornino 160 kubičnih metrov bo tako dosegel dolžino 13 metrov. Avrorina postaja bo torej veliko manjša od Mednarodne vesoljske postaje, ki s prostornino 916 kubičnih metrov dosega celih 109 metrov.

Hotel bo lahko naenkrat sprejel štiri goste, ki jih bodo nastanili v dveh spalnicah. Kako bodo goste do postaje prepeljali pa še ostaja skrivnost. "Če se bo vse izteklo po načrtih bomo čez nekaj let vesoljski hotel razširili," so sporočili iz podjetja Orion Spam in dodali, da upajo, da bodo hotel razvili do te mere, da se bo v njem dalo živeti in ne le počitnikovati.

K. Ši.