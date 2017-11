Avstralska reciklaža: Iz izpljuvanega vina delajo žganje

Destilarna vzela zeleni pristop zelo resno

30. november 2017 ob 12:50

Mnogim obiskovalcem vinskih festivalov in degustacij se zdi neznansko potratno pljuvati vino v vedra, a dejstvo je, da je za vinske ocenjevalce to edini način, da se pretolčejo skozi običajno res neobvladljivi nabor.

Vsak dan se tako na festivalih zavržejo hektolitri vina, ki bi se ga dalo reciklirati, je razmišljal avstralski žganjekuhar Peter Bignell ob obisku festivala naravnih vin Rootstock v Sydneyju pred nekaj leti.

Bignell se je zato odločil za konkretno akcijo. "Vse kleti na festivalu so bile organske ali biodinamične in ti ljudje stvari ne zavračajo kar tako - vse hočejo reciklirati in ponovno uporabiti," razlaga Bignell za portal Muchies. "Ko sem prišel na vrsto, da spregovorim, sem govoril o svoji destilarni Belgrove, ki temelji na politiki, da se nič ne zavrže."

Bignellova destilarna Belgrove na Tasmaniji deluje na biogoriva, kot so odpadno kuhinjsko olje in ostanki krme za živino.

Brez predsodkov?

Da bi se na podoben način dalo uporabiti tudi vino, ki so ga obiskovalci festivala pljuvali v vedra, se je domislil prav med svojim govorom na Rootstocku, kjer je predstavljal Belgrove. "Ko sem opazoval te poznavalce, ki se niso hoteli napiti, zato so pljuvali, sem se vprašal - kako lahko ostanemo trezni, hkrati pa ne ustvarjamo odpadkov?"

Bignell je nato zbrane poslušalce vprašal, koliko od njih bi jih popilo to izpljuvano vino, če bi ga destiliral v žganje, in vsi so dvignili, roke, trdi.

Naslednje leto so organizatorji festivala Rootstock zbrali 500 litrov izpljunjenega vina, piva, viskija in celo sira. A namesto da bi odpadno tekočino prepeljali na Tasmanijo, so izbrali raje destilarno Revnega Toma (Poor Tom’s distillery) bližje Sydneyju, kjer je Bignell skupaj s tamkajšnjim žganjekuharjem Jessejem Kennedyjem in organizatorjem Rootstocka Giorgiem De Mario nadziral destilacijo.

Del žganja so nato zorili v sodih, večji del pa so zdestilirali v nestarano, čisto žganje. Po Bignellovih besedah vsa stvar sploh ni predstavljala večjega izziva. "Saj je vse etanol. Bilo je veliko okusov in res sem bil prijetno presenečen, kako so do izraza prišle sadne note iz vina." Žganje je imelo tudi lep priokus, ki pa, kot zagotavlja Bignell, ni bil od sline, ampak verjetno od olj v siru. "Res, res lepo žganje."

Več nevarnosti za bacile v vodi

Vse tiste, ki imajo strah pred bacili, pa Bignell miri, da v procesu destilacije vsebino pljuvalnikov več kot dovolj ur prekuhavajo, da ubijejo vse klice. "Voda v velikih mestih je precej bolj okužena, pa jo samo prefiltrirajo z malce klora. Destilacija je precej, precej varnejši način sterilizacije."

Bignell je v ponedeljek pomagal destilirati tudi letošnjo vsebino pljuvalnikov, za letošnje žganje pa pravi, da je imelo med destiliranjem "prelepe" arome, ki so ga spomnili na babičino kuhanje robidove in borovničeve marmelade.

Mimogrede - lansko serijo so že ustekleničili in jo tržijo pod pomenljivim imenom Poljubljanje s tujcem (Kissing a Stranger). Na etiketah so upodobljeni hetero- in homoseksualni pari med poljubljanjem, s čimer je želel Bignell podpreti istospolne poroke, dobiček od prodaje pa bodo namenili programom za pomoč mladim aboriginom, še navaja Munchies.

