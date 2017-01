Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gradonna Mountain Resort omogoča smučarjem neposreden dostop do smučišča. Foto: Schultz Gruppe Senena postelja v wellnessu Sporthotela Sillian. Foto: Schultz Gruppe Pogled z Adler Loungea nad Kalsom. Foto: Schultz Gruppe Na skoraj povsem praznem smučišču nad Sillianom, ki smo ga obiskali v drugi polovici decembra. Foto: MMC RTV SLO Razgled na Visoke Ture. Skupina Schultz ima v lasti smučišča ledenik Möllertal, Ankogel, Hochzillertal, Grossglockner Resort, Skizentrum Sillian, Skizentrum St. Jakob/Osttirol in Spieljoch (Zillertal). Foto: MMC RTV SLO Glavni kuhar v Gradonni je domačin in prisega na uporabo lokalnih in sezonskih surovin. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avstrijski smučarski imperij: elitni hotel, najvišja gondola in razgled za bogove

Na smuko na Vzhodno Tirolsko

28. januar 2017 ob 06:18

Sillian - MMC RTV SLO

Že od daleč je videti nekaj posebnega – gorski resort, zgrajen iz lokalnega lesa, kamna in stekla, stopljen z okolico, kot moderen podaljšek okoliških gozdov in vršacev, hkrati pa nadvse impresiven.



"Gradonna je gledališče, narava pa umetnik," o Gradonna Mountain Resortu ponosno pove Marta Schultz, skupaj z dvojčkom Heinzom idejni vodja tega luksuznega letovišča v Kalsu na Vzhodnem Tirolskem.

Schultza sta v teh krajih skoraj plemstvo, lastnika največjega zasebnega smučarskega podjetja v Avstriji, Schultz Gruppe, ki ima pod seboj sedem smučišč, golf igrišče z 18 luknjami in pet hotelov višje kategorije. Med njimi poleg Gradonne nedvomno izstopa še Kristallhütte v zillertalskih Alpah na 2.147 metrih, ki se ponaša z najvišje ležečo vinsko kletjo v Avstriji.

Schultza prisegata na ekskluzivnost in butičnost, ne na masovni turizem – kar se odraža tudi v cenah. Za lično, moderno sobo v lesu v njihovem bolj "ljudskem" Sporthotelu Dolomiten Residenz v Sillianu, ki cilja na družine, boste denimo odšteli od 124 do 206 evrov. Sillian ni Kitzbühel, Schladming ali St. Anton, zato ne pričakujte divjih apres-skijev.

Največja atrakcija tega malega zaspanega kraja med Lienzom in italijansko mejo je tovarna napolitank Loacker, raj za sladkosnede, medtem ko bodo na smučišču na svoj račun prišli bolj tisti, ki dajejo prednost urejenim progam brez gneče, ne pa tisti, ki ciljajo na kakšen "pub crawl" ob zvokih DJ Ötzija od smučarske koče do smučarske koče.

Smučišče z 22 kilometri prog nedvomno ni med večjimi, se pa dvigne do 2.407 metrov, otroška cena smučarskih vozovnic pa tu velja kar do 18. leta starosti, s čimer želi skupina Schultz načrtno privabiti družine.

Hotel kot odsev kraja

Enako trdijo tudi za Gradonno, kjer imajo otroci poleg igralnice celo otroško jedilnico z otroškim menijem, a dejstvo je, da ta eleganten kompleks hotela s 133 sobami in 41 chaleti, ki vznikajo kot gobe pod smučiščem, namenjen (tudi) višji klienteli. Redni gostje Gradonne, povsem umaknjene od trušča, ki tako pogosto spremlja smučarska središča, so politiki, nogometaši, tudi slovenska vinska aristokracija, kot je Aleš Kristančič iz Movie, za katerega v hotelu povedo, da jih je prejšnji božič v njihovi kleti zabaval do 4. ure zjutraj.

Z Gradonno sta Schultza želela zaspano vasico pod Grossglocknerjem povzdigniti v nekaj izjemnega, s čimer bi se ta "kraj s posebno energijo" odprl svetu, a ohranil svoj neotipljivi šarm. Na 10 hektarih posesti, tik ob vhodu v narodni park Visoke Ture (Hohe Tauern), so tako s pomočjo arhitektov Reitter/Stolz postavili eko, trajnostni resort z lastno vodo in energijo.

48 milijonov evrov vreden projekt reinterpretira alpsko arhitekturo, pri tem pa ostaja strogo v okvirih lokalnega in "vzdušja" Gradonne – lokalni so kamen, marmor in les, seveda tudi lovske trofeje, ki krasijo notranjost hotela, in specialitete na meniju njihove restavracije, od divjačine z njihovih lovišč do lokalnih rečnih rib.

90 odstotkov vin v vinski kleti je avstrijskih, njihov sommelier namreč pravi, da ne verjame v pregrešno drage bordojce in šampanjce, ampak raje vlagajo v najboljše, kar ima za ponuditi Avstrija.

Razgled na 60 tritisočakov

700 kvadratnih metrov velik hotelski bazen je napolnjen z vodo iz Gradonne in ogrevan s sončno energijo. Pri gradnji hotela je bila ključna komponenta razgled na dolino, po drugi strani pa tudi razgled na sam hotel ni nič slabši – vsa vozila so umaknjena v podzemno garažo, smučišče je takoj ob hotelu, gostom, ki bi vseeno želeli iz resorta, pa ponudijo v uporabo lastna e-vozila. Cena osnovne dvoposteljne sobe? Od 139 do 204 na osebo, medtem ko boste za najmanjši chalet (za 4 osebe) odšteli od 375 do 715 evrov na noč.

Schultzi trenutno gradijo najvišjo gondolo v Avstriji z 900 metri višinske razlike (otvoritev je načrtovana za leto 2019), že zdaj pa se radi pohvalijo z enim najlepših razgledov v Avstriji.

Z vrha smučišča Grossglockner Kals-Matrei na 2.600 metrih se nam pogled namreč razteza na več kot 60 vrhov nad 3.000 metrov! Središče dogajanja je v Adler Loungeu, kjer se ponašajo z bogato založenim barom in kulinariko, ki presega zgolj klasične spätzle in kvašene cmoke.

Vzhodna Tirolska vsekakor ima svoj draž.

Kaja Sajovic, Foto: MMC RTV SLO in Schultz Gruppe