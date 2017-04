Bangkok, svetovna prestolnica poulične hrane, prepovedala poulično hrano

Z ulic bodo izginili tudi prodajalci spominkov in oblek

18. april 2017 ob 14:19

Le mesec dni po tem, ko je CNN že drugo leto zapored Bangkok izbral za najboljšo svetovno destinacijo s poulično hrano, so mestne oblasti napovedale veliko čistko, v kateri bodo do konca leta z ulic umaknile vse poulične prodajalce.

Mestne oblasti upajo, da bodo s to med turisti nedvomno ne najbolj priljubljeno potezo izboljšale varnost in čistočo v tajski prestolnici. Odlok velja za vseh 50 mestnih okrožij, vključno z znamenito kitajsko četrtjo Jaovarat in "nahrbtnikarskim rajem" Kaosan Road. Oblasti pravijo, da na tisoče pouličnih stojnic onesnažuje ulice, povzročajo kaos in zapirajo pločnike.

"Mestna uprava si zdaj prizadeva, da bi se znebili pouličnih prodajalcev iz vseh 50 okrožij Bangkoka, pločnike pa vrnili pešcem," je povedal Vanlop Suvandi, glavni svetovalec bangkoškega guvernerja. "Poulični prodajalci so predolgo zasedali prostor na pločnikih, čeprav jim zagotavljamo prostor za zakonito prodajo hrane in drugih izdelkov na tržnici, zato pri tej operaciji ne bo popuščanj in gledanja čez prste."

Suvandi je ob tem za časnik The Nation pojasnil, da bodo z glavnih ulic umaknili vse stojnice, ne samo tistih s hrano, ampak tudi tiste z oblačili in ponaredki, prav tako priljubljenimi med turisti.

Stojnice kot del kulture?

Odločitev ni samo pljunek v obraz CNN-ovi lestvici, ampak je tudi v diametralnem nasprotju s tajsko turistično kampanjo iz leta 2015, v kateri so tako silno opevali tajsko poulično hrano, od praženih rezancev pad tai do morske juhe tom jam.

Na Tajskem poulična hrana ni zgolj vir zaslužka, ki zaposluje na tisoče ljudi, ampak tudi del kulture ter velika (in poceni) turistična atrakcija. "Če se lotijo prodajalcev, bo to prizadelo posel in bo prizadelo čar Kaosana," je za AFP povedal Sanga Ruangvatanaku, predsednik zveze poslovnežev na turističnem Kaosan Roadu, kjer je pouličnih stojnic kar 200.

Premostitev družbenih ločnic

Kot poudarja AFP, stojnice s poulično hrano tudi premoščajo družbeno-gospodarske ločnice, saj vsi, od poslovnežev in turistov do prodajalcev in taksistov, od zore do pozne noči posedajo na malih plastičnih stolčkih ter srkajo juho ali grizljajo svinjske ražnjiče.

"Če hočeš očistiti mesto vseh prodajalcev, je to tako, kot bi skušal očistiti in izbrisati našo kulturo," se je potožil Čivan Suvanapak, ki dela za bangkoško turistično agencijo.

Odkar se je leta 2014 na Tajskem na oblast povzpela vojaška hunta, je skušala zatreti široko razmahnjeno prostitucijo ter udariti po pouličnih stojnicah s piratskimi DVD-ji in viagro ter drugih neuradnih lokalih in prodajalnah, ki že leta s korupcijo, neučinkovitimi organi pregona in vrzelmi v zakonu zaobhajajo uredbo.

