Beli marmor Tadž Mahala zaradi mrčesa postaja zelen

Spreminjanje je posledica onesnaženosti okolja

2. maj 2018 ob 12:10

Agra - MMC RTV SLO

Sloviti biser islamske arhitekture - indijski Tadž Mahal - je zaradi onesnaženosti okolja začel spreminjati svojo barvo. Znameniti beli marmor se je na nekaterih predelih namreč obarval v rumeno, rjavo in celo v zeleno.

Beli marmor mavzoleja, ki so ga zgradili v 17. stoletju, se je v rumeno in rjavo pobarval predvsem zaradi onesnaženega zraka. Nedavno je vlada sicer že zaprla več kot tisoč tovarn, ki so s svojimi plini onesnaževale zrak v njegovi bližini, vendar se razmere kljub omenjenim ukrepom ne obračajo na bolje.

Zelena barva na nekaterih odsekih je rezultat žuželk, ki se nenehno gibljejo v bližini zgradbe. Na tisoče insektov se namreč množi v reki Jamuna v bližini Tadž Mahala, njihovi iztrebki in poginuli osebki pa se lepijo na marmor in za seboj puščajo zelenkaste odtenke.

Priljubljena turistična znamenitost

Tadž Mahal je razkošen mavzolej pri mestu Agra v Indiji, ki ga je dal zgraditi mogulski šah Džahan za svojo perzijsko ženo Ardžumand Banu Begum, ki je umrla pri porodu štirinajstega otroka.

Na dan ta turistična znamenitost pritegne do 70.000 obiskovalcev, poroča BBC.

Tadž Mahal je izjemen primer mogulske arhitekture, ki je mešanica perzijske, otomanske, indijske in islamske arhitekture. Leta 1983, je bil vpisan na seznam Unescove svetovne dediščine kot "dragulj islamske arhitekture in kot zelo občudovan spomenik svetovne dediščine".

Osrednja zgradba Tadž Mahala je grobnica. Velika bela struktura iz marmorja stoji na kvadratnem podstavku, ki sestoji iz simetrične zgradbe z obokanimi vrati, zaključena pa je z veliko kupolo in fialo. Kot večina mogulskih grobnic so osnovni elementi Tadž Mahala perzijskega izvora.

K. Ši.