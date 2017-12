Beograjčane jezi pregrešno draga božična jelka za 83.000 evrov

Beograjčane je najprej razjezila prezgodnja praznična postavitev, zdaj pa jih jezi tudi pregrešno drago umetno drevo, ki so ga postavili v središču mesta. Foto: EPA

Beograjčani so ogorčeni

25. december 2017 ob 16:41

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Mestne oblasti v Beogradu se soočajo z novimi kritikami. Tokrat so razjezili prebivalce z božičnim drevesom, ki naj bi stalo kar 83.000 evrov - da bi bila blamaža še hujša, je drevesce plastično in še prav nič impozantno.

Glas o pregrešno dragem umetnem drevesu, ki v višino meri 18 metrov, je okrašeno z 200 bunkicami in stoji na začetku območja za pešce na ulici Kneza Mihailova, je obšel ves svet.

New York Times drevo opisuje kot najdražje umetno drevo na svetu. Zgovoren je podatek, da je kar štirikrat dražje od morda najbolj znanega in razkošnega božičnega drevesa na svetu - jelke pred Rockefellerjevim centrom na Manhattnu.

Ljudje svoje ogorčenje zdaj izražajo z ročno napisanimi sporočili, ki jih puščajo pod drevesom. "Želja za 2018: Da bi bili tatovi v zaporu in ne v parlamentu", "V zapor z mestno vlado" in "Zaprite župana" se glasijo nekatera od sporočil. Na Twitterju svojo jezo stresajo pod oznako "83.000 želja", nad drevo pa so se tudi spravili z rolicami straniščnega papirja.

Drevo naj bi povrh vsega postavili tri dni prej, kot se je sploh iztekel javni razpis.