Bi prespali v čebelnjaku in se naužili zdravilne energije?

Apikomora, soba zdravilne energije znotraj čebelnjaka

24. april 2017 ob 20:15

Lukovica - MMC RTV SLO

V čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici so uredili posebno sobo - apikomoro -, v kateri se bodo obiskovalci lahko naužili zdravilne energije in ozračja čebelnjaka.

Člani čebelarskega društva Lukovica so že dlje časa načrtovali, da bi v enem od značilnih slovenskih čebelnjakov uredili sobo v kateri bi obiskovalci lahko vdihavali zrak čebelnjaka in občutili tamkajšnje blagodeje energije. Zdaj so načrte uresničili.

"To je ena nova smer v razvoju čebelarstva. Tega v svetu ni. Samo v Sloveniji imamo čebelnjake. V tujini imajo neke umetno narejene apikomore, mi pa to lahko naredimo v čebelnjaku, kjer čebelar čebelari," ponosno pove predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

Vlado Pušnik, strokovnjak za področje apiterapije, pa pojasnjuje: "Slovenski čebelnjaki omogočajo idealno izvedbo take komore, kajti panji so v zaščitenem prostoru, v čebelnjaku, kar je naš nacionalni ponos čebelarjev. Vsi ti čebelnjaki so praviloma zelo dobro urejeni znotraj, čisti."

Takšne sobe bi lahko uredili v številnih čebelnjakih in bi lahko pomenile novo možnost za turistično ponudbo Slovenije, čebelarjem pa bi prinašale dodatne zaslužke. "Ponudili jih bomo našim občanom, prijateljem, znancem in jim to nekako predstavili, da to preizkusijo in ocenjujemo, da bo to sčasoma postalo priljubljeno in da se bodo ljudje dobro počutili in se vračali," pravi Mitja Nakrst, predsednik Čebelarskega društva Lukovica.

Strokovnjaki so ob tem spomnili tudi na številne možnosti zdravljenja s čebeljimi pridelki - apiterapijo, ki lahko koristi pri številnih zdravstvenih težavah. "Ena od takih stvari pri boleznih dihal, pri odpornosti, tud pri raznih obolenjih, tudi pri tegobah sodobnega sveta, pri obremenitvi človeka z raznimi stresi," pravi Pušnik.

VIDEO Apikomora – kraj zdravilne energije

Miro Štebe, TV Slovenija